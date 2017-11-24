Воронеж, 6 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Серьёзные опасения у властей Воронежа вызывают темпы строительства первого в городе муниципального приюта для животных. Вопрос обсуждался на еженедельном планерном совещании 5 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

ИА REGNUM Бродячий пёс

«Продолжаем следить за ходом работ, их темпы все еще вызывают серьезные опасения, так как объект вводной в этом году. Ранее подрядчик сталкивался с финансовыми проблемами, заказчик обеспечил авансирование, сейчас прикладываются усилия для того, чтобы наверстать сроки. В противном случае будем рассматривать вопрос расторжения контракта», — доложил на совещании исполняющий обязанности заместителя главы Воронежа по градостроительству Александр Головацкий.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство первого в Воронеже муниципального приюта для бездомных животных началось в начале 2022 года, он возводится на улице Балашовской и рассчитан на 250 животных. Ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщал в соцсетях, что строительство на первом этапе велось с сильным отставанием из-за финансовых проблем фирмы-подрядчика.