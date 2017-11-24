Москва, 24 ноября, 2017, 16:40 — ИА Регнум. Законом о федеральном бюджете на 2018—2020 годы, который Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 24 ноября, выделяется дополнительно 1,2 млрд госсредств на дотации Дагестану. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такие данные указаны в документе Трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Федеральный бюджет 2018 года предлагает распределение более 100 млрд рублей между региональными бюджетами. Предполагается, что основная часть этих средств будет направлена на погашение долгов субъектов РФ в части выплаты заработной платы бюджетникам.

Кроме того, федеральный бюджет предполагает выделение 59,1 млрд рублей дотаций на выравнивание бюджета Дагестана в 2018 году.

Дефицит региона без финансовой помощи в 2018 году может достигнуть 56,2 млрд рублей, следует из материалов к заседанию Трехсторонней комиссии.

После распределения дотаций и трансфертов бюджет Дагестана станет профицитным — профицит составит 10,4 млрд рублей.

Ранее о дополнительном финансировании региона депутатов попросил их бывший коллега, экс-глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, назначенный на должность врио главы Дагестана. Он отмечал, что Дагестан сегодня получает самую низкую подушевую поддержку из федерального бюджета, и пообещал с определенной регулярностью лично отчитываться перед депутатами Госдумы о расходовании средств — в случае повышения финансирования.

Такую инициативу поддержал и спикер Госдумы Вячеслав Володин, призвав профильный комитет по бюджету и налогам и других депутатов помочь Владимиру Васильеву на его посту.

«Наш коллега назначен на очень ответственную должность, возглавил один из крупнейших регионов России, многонациональную республику с большим количеством проблем. И те возможности, которые у нас есть, мы должны использовать для того, чтобы помочь жителям, нашему коллеге, учитывая, что регион действительно очень непростой», — заявлял Володин.