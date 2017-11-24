Санкт-Петербург, 24 ноября, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Президиум Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с требованием об отставке председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Санкт-Петербурге (КГИОП) Сергея Макарова.

ВООПИиК Ремесленная, 3 после сноса

Соответствующее решение было принято градозащитниками еще 21 ноября, но официально подтверждено лишь сегодня, 24 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили активисты градозащиты Петербурга.

Как отмечается в документе, президиум Санкт-Петербургского отделения ВООПИиК предлагает губернатору отправить в отставку Макарова, а также других должностных лиц, «виновных в противозаконном сносе исторического здания по Ремесленной, д. 3».

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Как сообщало ИА REGNUM, здание на Ремесленной улице снесли ради подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Снос объяснили необходимостью вовремя построить мост через остров Серный, необходимый в рамках подготовки к ЧМ-2018. При этом власти объявили, что дом не является дореволюционным, и, по закону, может быть снесен.

Дом на Петровском острове уничтожили 26 августа 2017 года, хотя подобные работы в выходной день в Петербурге также запрещены. Активисты ВООПИиК неоднократно направляли чиновникам доказательства дореволюционной постройки здания: архивную справку, исторические фотографии и чертежи.

Согласно архивным документам, на которые ссылаются градозащитники, дом №3 по Ремесленной улице получил разрешение на строительство в 1904 году. Позднее здание появлялось на фотографиях мастерской Карла Буллы. Изначально в доме жили служащие пивоваренного завода «Бавария».

ВООПИиК Ремесленная ул., 3 до сноса

В марте 2016 года полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ — «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» — в отношении ООО «Стройэлитпроект», чья экспертиза обосновывала дату постройки здания в 1920 году.

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Но в сентябре губернатор Петербурга заявил, что не видит проблемы в сносе дома на Ремесленной улице, причем также ссылался на решение Куйбышевского райсуда. «Таким образом, здание не относится к числу исторических», — утверждал губернатор. При этом Полтавченко признал, что дом снесли «ввиду отсутствия иных вариантов размещения (Серного моста)».