Луганск, 24 ноября, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Ситуация в Луганске по состоянию на 24 ноября по-прежнему далека от прояснения. Скорее её можно описать словами: «чем больше туман рассеивается, тем больше он сгущается», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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После того, как глава МВД ЛНР Игорь Корнет отказался выполнять приказы главы ЛНР Игоря Плотницкого и уйти в отставку, в центре Луганска возле всех правительственных зданий появились вооруженные люди с белой повязкой на рукавах.

Позже выяснилось, что это были сотрудники МВД и КГБ Луганской народной республики, которые были недовольны решением Плотницкого отправить в отставку Корнета за якобы силовой захват зданий и выселение жильцов.

Вчера, 23 ноября, стало известно, что глава ЛНР Игорь Плотницкий покинул республику и прилетел в Москву обычным пассажирским рейсом из Ростова-на-Дону. Видеоего прилета с небольшим багажом в российскую столицу было выложено на канале Youtube.

По данным издания dnr.one, ранее прибывшие из ДНР армейские резервы заступили на боевое дежурство в районе линии разграничения с ВСУ.

«…отправленные войска ДНР заняли боевые позиции на границе в Украиной с целью не допустить вмешательства Украины во внутренние дела ЛНР», — пишет издание.

В настоящее время ситуация в Луганске относительно спокойная.

«В Луганске работают мобильная связь и интернет, но есть периодические проблемы с работой телеканалов и радио. Силовики разблокировали центральную часть города. Насколько мне известно, под усиленной охраной остаются только здания МВД и правительства. Люди ездят на работу, общественный транспорт работает бесперебойно. Жителям рекомендовано носить с собой документы», — рассказал в интервью ИА REGNUM житель Луганска Дмитрий.

Кремль и ДНР не комментируют происходящее в Луганске

22 ноября спикер президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию в Луганске и возможность объединения ЛНР и ДНР. Отвечая на вопрос журналистов, есть ли в Кремле понимание, что происходит в Луганске, Песков отметил, что «понимание есть». При этом Песков заявил, что не хочет давать поверхностных оценок, поскольку не обладает более подробной информацией.

«Я воздержусь. Но по мере прояснения и получения информации я обязательно ею поделюсь», — пообещал Песков.

Также не комментируют происходящее в Луганске главы ДНР Александр Захарченко и сам Плотницкий.

Примечательно, что сегодня, 24 ноября, был заблокирован официальный сайт главы ЛНР.

Ранее на нём было размещено объявление о том, что ресурс «за последние сутки многократно подвергался кибератакам». Администрация сайта обещает «перевести сайт на новое доменное имя».

В то же время российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков призвал Кремль прекратить «играть в независимость ЛНР».

«Глава ЛНР Плотницкий видимо, выехал на Север договариваться о своей судьбе. В ЛНР заявлено его противниками, что получены все необходимые доказательства, что бывший премьер ЛНР Цыпкалов был убит личной охраной Плотницкого. Общественность умеренно поражена этими новостями. В принципе, все знают, что это и есть реальная жизнь. Но все спрашивают, а куда смотрели кураторы?.. Хотелось бы, чтобы прежние ошибки не были повторены. Кураторы должны прекратить играть в независимость ЛНР и более прямо управлять ситуацией», — написал Марков на своей странице в Фейсбуке.

Силовики ДНР и ЛНР проводят «зачистку»

Вчера, 23 ноября, глава МВД ЛНР Игорь Корнет проинформировал, что еще с 21 ноября в Луганске силовики ДНР и ЛНР проводят совместные контрразведывательные и антидиверсионные мероприятия, в результате которых были задержаны украинские диверсанты.

«Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики и министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщают, что в результате проведения совместных контрразведывательных и антидиверсионных мероприятий с министерством внутренних дел ДНР и министерством государственной безопасности ДНР пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3-го отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины», — говорится в заявлении Корнета, передает пресс-служба МВД ЛНР.

По его словам, задачей группы являлась «подготовка и проведение ряда террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в народных республиках».

«В этих целях для достижения более эффективного результата агентурой спецслужб Украины из числа высокопоставленных чиновников ЛНР осуществлялась целенаправленная работа по дискредитации деятельности правоохранительных органов и спецслужб народных республик… В настоящее время проводятся оперативно розыскные мероприятия по документированию преступной деятельности задержанных, а также выявления их сообщников с целью их задержания и преследования в уголовно-процессуальном порядке», — добавил Корнет.

При этом МГБ ЛНР опубликовало рассказ бойца батальона «Заря», который прямо обвинил бывшего комбата Игоря Плотницкого в руководстве сетью украинских диверсантов в силовых структурах ЛНР.

«У меня сложилось впечатление, даже полная убежденность, что батальон «Заря» являлся кузницей диверсантов, которые непосредственно работали на спецслужбы Украины», — резюмирует на камеру МГБ ЛНР Виталий Воротилин.

Киев пожелал ДНР и ЛНР «перебить друг друга»

Вчера, 23 ноября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал ситуацию в Луганске. Премьер выразил надежду на то, что ситуация не приведет к жертвам среди мирного населения.

«Не дай Бог, чтобы пострадали мирные украинцы, которые сейчас живут на временно «оккупированных» территориях. Я всегда говорил о том, что они сегодня там в плену, и то, что там сейчас бандитские разборки. Я бы хотел, чтобы они друг друга просто уничтожили и при этом чтобы не пострадали мирные граждане, это является очень важным вопросом», — сказал Гройсман.

В свою очередь, 24 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заверил, что украинские войска в состоянии дать «отпор агрессору и улучшить свои позиции в условиях противостояния между ЛНР и ДНР».

«В течение суток мы имеем пять погибших наших военнослужащих. Это очень серьезная для нас проблема. Вы знаете, что у нас состоялся военный кабинет, где мы анализировали ситуацию», — сказал Турчинов во время подхода к прессе на выставке оборонной техники.

По его словам, украинское военное руководство ожидало обострения военной обстановки в Донбассе в связи с резким увеличением в регионе войск противника.

«Но ВСУ контролируют ситуацию. Я убежден, что мы не только дадим отпор провокациям «российских войск», но и значительно улучшим наши позиции», — добавил Турчинов.

Кроме того, руководитель благотворительного фонда и офицер запаса ВСУ Мирослав Гай сообщил, что на фоне нестабильности в Луганске в ЛНР зашли казачьи подразделения.

«Те казачьи подразделения, которые ранее Плотницкий выгнал из ЛНР, начали возвращаться и проводить разведывательную деятельность. Они очень заинтересованы вернуться к экономической базе, которую они потеряли из-за действий Плотницкого… Люди поняли, что можно попытать счастье — отжать бизнес, потому что ситуация неконтролируема… Увеличилось количество военных (в Донецке и Луганске — ИА REGNUM ). Российские военные советники, которые работали, получили дополнительную охрану», — рассказал Гай 23 ноября в эфире канала «112 Украина».

Кремль давит на США?

При этом украинский политолог Дмитрий Снегирёв прогнозирует, что Кремль не пойдет на досрочную отставку Плотницкого, поскольку тот является подписантом Минских соглашений.

«Происходящее в Луганске сложно назвать путчем. Это не путч в классическом понимании. Говорить о том, что победил Корнет и к власти пришли оппозиционные Плотницкому силы, нельзя. Плотницкий — подписант Минских соглашений. В независимости от того, где он находится — на территории Луганска или России, он неприкосновенен… Плотницкий останется на своей должности до конца своей законной каденции. Я хотел бы напомнить слова Суркова, который в 2016 году, во время первого так называемого силового заговора, четко дал понять и Корнету, и Пасечнику (экс-министр Государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник — ИА REGNUM ), что Плотницкий является легитимным лидером. И не зависимо на их «хотелки», он останется до конца своей законной каденции. Произошли условные выборы, которые дали основания России называть Плотницкого законным лидером», — напомнил Снегирёв в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, в Луганске российские спецслужбы провели спецоперацию по продвижению российского варианта ввода миротворцев в Донбасс и запугиванию США.

«Произошел не внутренний заговор, о котором все говорят… Главная задача российских спецслужб — опровержение информации о причастности РФ к влиянию на руководство этих республик. Второе — продвинуть идею создания нового квазиобразования — Новороссии или Малороссии. Напугать страны Запада, и в первую очередь США возможностью выхода этих квазиреспублик и России из минского процесса. Разрушалась «дорожная карта» и повышались ставки. Это делалось для того, чтобы заставить США поддержать российскую модальность ввода миротворцев. События в Луганске — это спецоперация российских спецслужб, которая имела цель — продвинуть собственное видение миротворческой операции на востоке Украины», — подытожил Снегирёв.

ОБСЕ прогнозирует зимнее обострение войны в Донбассе

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг допускает, что зимой в Донбассе может произойти резко обострение военного конфликта. Он сообщил, что за последние недели количество нарушений режима прекращения огня постоянно росло. На некоторых участках почти 500-километровой линии соприкосновения стороны конфликта стоят так близко, что могут видеть друг друга. Хуг добавил, что в Донбассе снова применяются танки, артиллерийское оружие и реактивные системы залпового огня.

«Когда земля зимой замерзнет, к сожалению, будет еще легче перевозить тяжелое оружие», — пояснил Хуг, передает DW.

Украинская армия продвигается на территорию ДНР

Как сообщалось, накануне украинские войска воспользовались ситуацией в Л/ДНР и заняли несколько населенных пунктов в прифронтовой зоне, улучшив свое тактическое положение. В частности, под контроль Украины перешли с. Гладосово и с. Металлист под Горловкой (ДНР).

Как сообщает 25 ноября пресс-служба Совмина ДНР, заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин не исключает, что ВСУ организуют «провокации в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Пески, Авдеевка, Марьинка, Водяное, Докучаевск».

«Так было на Горловском направлении. В частности, украинская сторона в нарушение Минских договоренностей предприняла захват в «серой зоне» населенного пункта Гладосово. Украинские силовики из состава 54 омбр и 24 батальона «Айдар» ворвались в поселок в ночь на 22 ноября и стали угрожать оружием местным жителям, требуя молчать. А в отношении отдельных жителей применяли пытки. В настоящий момент нашей разведке известны истинные цели данной провокации. В частности, украинские военнослужащие силами до двух взводов планировали временно закрепиться в поселке, а затем на следующие сутки произвести обстрел подконтрольных им населенных пунктов», — рассказал Басурин.

«Применение минометов должно было быть зафиксировано заранее прибывшими в данный район съемочными группами западных и украинских телеканалов с последующим обвинением ВС ДНР в нарушении Минских договоренностей. Также мы не исключаем, что данная провокация имеет связь с информацией от жителей оккупированных ВСУ территорий о прибытии в район Светлодарска трех грузовых автомобилей с украинскими военнослужащими, переодетыми в российскую форму», — отметил он.

Как сообщалось ранее, 21 ноября в Луганск вошли колонны военной техники. Группа неизвестных в военной форме без знаков различия заняла центр Луганска и взяла под контроль административные здания. При этом в городе были отключены телевидение, начались перебои с электроэнергией и мобильной связью. До этого, 20 ноября, глава ЛНР Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться этому приказу. Сам Плотницкий заявил, что руководство МВД ЛНР является нелегитимным.

Напомним, в декабре 2016 года бывший глава ЛНР Валерий Болотов заявил Росбалту, что «летом 2014 министр обороны Плотницкий саботировал его приказы, а его батальон «Заря» в провокационных целях обстреливал жилые кварталы Луганска».

«Да. И не только «Заря». Сюда было заслано много людей, которые должны были совершать диверсии и разлагать дисциплину. А в «Заре» оказался самый большой процент этих «диверсантов». Я в свое время отдал приказ Плотницкому собрать батальон для защиты правопорядка в городе, участия в боевых действиях и защиты границ ЛНР. Однако, как оказалось, батальон «работал» для другого», — рассказал Болотов.

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