Луганск, 24 ноября, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Жители Луганской Народной Республики не понимают, кто сейчас контролирует власть в ЛНР. Об этом сообщил луганский блогер Юлий Федоровский в интервью «Коммерсант FM».

Скриншот страницы пользователя Телеканал АСКЭТ Игорь Плотницкий

«Луганск сейчас, к сожалению, находится в информационном вакууме, потому что пришедшая к власти команда Корнета первым делом фактически заморозила все средства массовой информации», — заявил Федоровский.

По его словам, Луганское гостелерадио закрыто с 22 ноября после того, как отправленный в отставку министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет объявил директора ЛГТРК Анастасию Шуркаеву «украинским шпионом».

Блогер также отметил, что впервые за много лет не вышла главная газета республики «XXI век». При этом центр города, заблокированный силовиками, потихоньку очищается: открылся свободный проезд, а на улицах остались несколько часовых, добавил он.

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Кроме того, как рассказывают жители Луганска в The Question, в городе работают все госучреждения, в том числе школы, детские сады, вузы.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что глава ЛНР Игорь Плотницкий покинул Луганск и прибыл в Россию. Это также подтвердил российский писатель Захар Прилепин на своей официальной странице «ВКонтакте».

"Игорь Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе. Вот только что прилетел. Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. Мы встретились с ним глазами, он ничего не выказал. Озабоченным не выглядит. Почти умиротворённый», — написал Прилепин.

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Кроме того, блогер Константин Долгов разместил на своем YouTube-канале короткий видеоролик, где глава ЛНР проходит по коридору в зале прибытия одного из столичных аэропортов.

Между тем источники «Росбалта» сообщили, что Плотницкий якобы уехал из Луганска в связи с рабочей необходимостью. Поездка, пишет издание, связана с переговорами по урегулированию ситуации с Корнетом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР, предположительно, происходит внутриполитический конфликт. По информации некоторых СМИ, отправленный в отставку министр внутренних дел республики Игорь Корнет обвинил ряд высокопоставленных людей из окружения главы ЛНР в работе на украинские спецслужбы.

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