Луганск, 24 ноября, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Высокие скидки на товары в магазинах могли стать причиной перелета главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Игоря Плотницкого из Ростова-на-Дону в Москву. Об этом иронично сообщают пользователи сообщества «Другой Луганск» в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот страницы видео YouTube пользователя Обзор TV Игорь Плотницкий

"Что нам сообщают? Что Плотницкий со всей наличкой вылетел из Ростова в Москву, так? — отмечают пользователи. — Ну так сегодня (24 ноября) же Black Friday (Черная пятница)! Где еще, если не в Москве? Скупится и вернется, подарки всем раздавать будет на Новый год».

Напомним, 23 ноября российский писатель Захар Прилепин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что глава ЛНР прибыл в российскую столицу. По его словам, Плотницкий прилетел авиарейсом из Ростова-на-Дону без какой-либо охраны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в центр Луганска были стянуты люди в военной форме без знаков отличия. Спустя некоторое время начались перебои в электроснабжении, мобильной связи, а также было отключено вещание ГТРК республики. За день до всех этих событий, 20 ноября, глава ЛНР Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД ЛНР Игоря Корнета, который отказался подчиняться приказу.

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