Москва, 24 ноября, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Новую противоракету Минобороны можно не только очень оперативно перемещать в различные регионы России, изменяя конфигурацию рубежей противоракетной обороны, но и размещать в других странах, считает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Скриншот видео Пуск модернизированной противоракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган страницы YouTube пользователя Минобороны России Испытания ракеты

Тактико-технические характеристики новой противоракеты А-235 Минобороны по понятным причинам не раскрывает, однако уже заявлено, что комплексы противоракетной обороны (ПРО), для которых разрабатывалась новая ракета, будут мобильными.

Одно это является резким отличием, так как существующая со времен СССР система ПРО А-135 является стационарной и прикрывает только Центральный экономический район и Москву.

Ясно, что мобильный комплекс ПРО не будет зависеть от системы радиолокационного обнаружения стационарного типа, так как станция РЛС, разумеется, тоже мобильная, будет входить в состав комплекса.

Кроме того, ясно, что такие системы ПРО можно не только очень оперативно перемещать в различные регионы России, изменяя конфигурацию рубежей противоракетной обороны, но и в случае надобности быстро разместить на территории какой-нибудь дружественной страны. Например, Кубы или Венесуэлы.

Напомним, ранее Минобороны показало видео успешного пуска новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО). Пуск был проведен на полигоне Сары-Шаган на территории Казахстана.

Противоракета системы ПРО поразила условную цель в установленное время, успешно выполнив задачу, сообщил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил Андрей Приходько.