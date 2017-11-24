Москва, 24 ноября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Госсмета на ближайшую трехлетку рассчитана на прогнозах Минфина по среднегодовой цене одного доллара в 64,7 рубля (к 2020 году курс должен вырасти до 68 рублей к доллару) и цене одного барреля нефти марки Urals 43,8 доллара.

Бюджет роста

Как неоднократно подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, федеральный бюджет на 2018−2020 годы впервые за несколько лет говорит о росте экономики РФ.

«Главный показатель бюджета, где мы видим развитие, — это рост внутреннего валового продукта. Впервые за три предыдущих года мы принимаем бюджет, где у нас рост более 2%. Бюджет роста. И мы еще подчеркиваем, что впервые в бюджете мы видим рост: рост зарплаты, рост денежного довольствия военнослужащих, реализация указов президента, которая нацелена именно на решение этих задач. Все это подкреплено денежными средствами», — заявил Володин.

Бюджетное правило

Кроме того, документ впервые рассчитан с учетом нового бюджетного правила. Так, все дополнительные доходы от цены на нефть выше 40,8 доллара за баррель будут направлены в Объединенный фонд, созданный на базе Фонда национального благосостояния и Резервного фонда.

Средства из этого фонда будут использоваться и для погашения дефицита госказны. Как ранее отмечал глава Минфина РФ Антон Силуанов, дефицит федерального бюджета в 2018-м будет наименьшим за последние несколько лет. В частности, он составит 1,37% или 1,27 трлн рублей, что на 0,74 трлн рублей меньше, чем в 2017 году.

Сокращение дефицита произойдет в основном за счет роста доходов до 15,257 трлн рублей. При этом расходы в 2018 году составят 16,529 трлн рублей. Объем ВВП в 2018 году вырастет на 2,1% и составит 97,46 трлн рублей.

Основные расходы

По предложению Минфина порядка 4,86 трлн рублей в 2018 году уйдет на финансирование социальной политики. Кроме того, в 2018 году на 100 млрд рублей снизится финансирование национальной обороны — на эти цели в 2018 году пойдет 2,771 трлн рублей.

На реализацию майских указов президента РФ в 2018 году уйдет 771,8 млрд рублей. Из них порядка 86,4 млрд рублей уйдет на повышение оплаты труда педагогам, а 60,5 млрд рублей — на увеличение заработных плат социальных и медицинских работников. Кроме того, на увеличение пенсий для военных в ближайшие три года будет выделено по 79,1 млрд рублей каждый год.

На поддержку АПК в 2018—2020 годах будет выделено по 20 млрд рублей, что позволит сохранить финансирование направления на уровне 2017 года.

Кроме того, ко второму чтению профильный комитет Госдумы перераспределил более 100 млрд рублей дотаций на поддержку сбалансированности бюджетов субъектов РФ. Как объяснял ранее первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), эти средства уйдут в наиболее закредитованные регионы, чтобы обеспечить выполнение указа президента по повышению заработной платы бюджетников.

В расчет госсметы также заложено уравнивание размера минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума по указу президента. На эти цели в 2018 году уйдет 4,4 млрд рублей. При этом в 2019 году на уравнивание показателей будет направлено 16,3 млрд рублей, а в 2020 году — 19,2 млрд рублей.

Из-за такого нововведения принятие бюджета впервые за долгие годы поддержала фракция ЛДПР в Госдуме, рассказал глава ЛДПР Владимир Жириновский. Однако, по его словам, это не единственная причина

«Мы сумели уменьшить процент нефтегазовых доходов в бюджете до 40%. Будем рады, когда он достигнет 10%. Бюджет на ближайшие годы должен быть оптимистичным», — подчеркнул лидер ЛДПР.