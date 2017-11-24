Брюссель, 24 ноября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Евросоюз никогда не признает присоединения Крыма к России, написал председатель Евросовета Дональд Туск на своей официальной странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

Это заявление он сделал по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе.

«ЕС никогда не признает незаконную российскую аннексию Крыма», — заявил Туск.

Председатель Евросовета в ходе встречи также выразил солидарность со всей Украиной.

Напомним, ранее Туск признал, что Украина может потерпеть поражение от самой себя. По его словам, Киев «продемонстрировал, что внешнему врагу его не одолеть, однако есть опасность поражения из-за внутренних конфликтов».

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года в Крыму состоялся референдум о присоединении полуострова к России. Более 96% жителей республики высказались за отделение от Украины и воссоединение Крыма с Россией.