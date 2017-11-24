Анкара, 24 ноября, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Власти Турции вновь отклонили апелляцию 250 адвокатов, настаивавших на встрече с лидером Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллой Оджаланом, сообщает 24 ноября Kurdistan.ru.

Kurdishstruggle Бойцы из Силджарского сопротивления (YBS) и Курдской рабочей партии держат портрет Абдуллы Оджалана

Оджалан находится в заключении в турецкой тюрьме с 1999 года. Первоначально лидер РПК был приговорен к смертной казни, впоследствии замененной на пожизненное заключение, так как Анкара ввела мораторий на высшую меру наказания.

Апелляция была подписана многими юристами из таких городов, как Стамбул, Анкара, Измир, Мерсин, Хаккяри и Мардин, затем ее передали в прокуратуру.

«Апелляция была отвергнута властями Турции. Встреча с Абдуллой Аджаланом по-прежнему невозможна», — говорится в заявлении юристов, подчеркнувших, что это была уже 707-я апелляция по счету.

Возможность встречи с адвокатами для Оджалана закрыта с июля 2011 года. В качестве причины отказа власти страны выдвигают следующие объяснения: плохая погода, сбой в системе обслуживания, чрезвычайное положение и другие.

Напомним, лидер Рабочей партии Курдистана был похищен в 1999 году турецкими спецслужбами в Кении. До этого он безуспешно пытался найти убежище в Италии, а также в России.