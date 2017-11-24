Лозанна, Швейцария, 24 ноября, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Четверо российских скелетонистов, Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицина, по решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранены от участия в соревнованиях, решение опубликовано 23 ноября на сайте IBSF.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

Следует отметить, что это вызвано решением комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненной дисквалификации россиян.

Российские скелетонисты, согласно информации, размещенной IBSF, могут воспользоваться правом на проведение предварительного слушания дела по их отстранению.

Ранее МОК объявил о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх четырех российских скелетонистов: Ольги Потылицыной, Александра Третьякова, Елены Никитиной и Марии Орловой. Результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи аннулированы, Третьяков лишен золотой медали, а Никитина — бронзовой.

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что организация отправит в IBSF письмо, в котором содержится требование о срочном созыве специальной комиссии. На ее собрании предлагают выслушать отстраненных российских спортсменов.