Минск, 24 ноября, 2017, 16:47 — ИА Регнум. С 1 декабря в детских садах и школах Белоруссии питание снова станет дороже, в этот раз на 10%. Такая мера предусмотрена постановлением совета министров республики от 22 ноября, сообщили в пресс-службе министерства образования страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Решение правительства распространяется на учреждения дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и специального образования. Как поясняют в министерстве, эта мера проводится в целях улучшения питания учащихся.

Отметим, что за 2017 год белорусские власти уже второй раз увеличивают стоимость питания в детских садах, школах и средних специальных учебных учреждениях. До этого, в марте, цены выросли на 5%.

Сегодня средняя ежемесячная стоимость питания в учреждениях дошкольного образования составляет от 41 до 77 белорусских рублей (приблизительно 1200—2200 российских). В школах ученики могут потратить в день от 1,5 до 5,14 белорусских рубля (44—150 российских). Для сравнения: в начале 2016/2017 учебного года нормы затрат на обеспечение питанием детей в садах и школах в среднем варьировалось от 1,97 до 3,38 белорусских рубля (58—99 российских) в день.

Обеспечивать питанием за счет бюджета могут учеников из многодетных или малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями, сирот, детей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также детей в сложных жизненных обстоятельствах.

В белорусском законодательстве нет нормы, которая обязывала бы родителей или опекунов платить за питание школьников. Однако по санитарным нормам учащиеся должны питаться каждые 3,5—4 часа. В случае, если ребенок хочет питаться в школе самостоятельно, то родители должны написать соответствующее заявление на имя директора школы, отказать тот не имеет права.

Отметим, что повышение стоимости питания в учреждениях образования происходит на фоне затеянного белорусскими властями эксперимента по либерализации экономики. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2017 года на рассмотрение президенту республики был представлен декрет «О развитии предпринимательства», который является ключевым документом по проведению либеральных экономических изменений. 23 ноября Александр Лукашенко подписал декрет, предполагающий «раскрепощение» бизнеса. Таким образом официальный Минск надеется разрешить серьёзные экономические проблемы страны, в том числе переложить на предпринимателей большую часть своей ответственности по обеспечению населения работой.

Причем меры, которые должны «улучшить бизнес-климат» в республике, идут рука об руку с повышением стоимости всевозможных социальных услуг. Например, с 1 ноября, несмотря на незначительное повышение трудовых пенсий, некоторых видов пособий, бюджет прожиточного минимума снизился для трудоспособного населения до 217,74 рубля (более, чем на рубль), для пенсионеров —до 151,97 рубля (примерно на копейку), для студентов до 192,34 рубля (на 45 копеек). Также в некоторых регионах Белоруссии в среднем проездные на общественном транспорте подорожали на 12%, причем не первый раз за этот год. Производители увеличили стоимость сигарет на 2—3 рубля, повысилась стоимость и некоторых других видов товаров. Примечательно также, что с нанимателей стали удерживать меньше средств для своевременной выплаты заработных плат сотрудников, то есть подобные послабления для бизнеса зачастую производятся за счет уменьшения пособий для некоторых категорий граждан.