Берлин, 24 ноября, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Германия потеряла 42 тысячи рабочих мест из-за санкций против России. Об этом депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер сообщил в интервью газете «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

"По оценкам немецких предприятий, Германия потеряла из-за санкций более 42 тыс. рабочих мест, — говорит Фронмайер. — А некоторые компании и вовсе обанкротились».

По его словам, ограничительные меры против России наносят ущерб немецкой экономике и препятствуют улучшению благосостояния граждан Германии.

«Ведь продажа высококачественной продукции на зарубежных рынках всегда была основой немецкой экономики», — отметил депутат бундестага.

По его словам, «Альтернатива для Германии» планирует внести предложение в бундестаг по снятию антироссийских санкций.

«Снятие антироссийских санкций всегда было важной частью внешнеполитического курса нашей партии», — отметил Фронмайер.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. США и ЕС ввели санкции против РФ на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сначала под ограничительные меры Запада попали отдельные физические лица и компании РФ, в дальнейшем ограничительные меры расширились на целые секторы российской экономики.

Ответной мерой Москвы стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших ограничительные меры против РФ.

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