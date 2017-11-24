Москва, 24 ноября, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Доля населения России, которая оценивает свое материальное положение как плохое или очень плохое, в сентябре 2017 года практические не изменилась по сравнению с сентябрем 2016 года. Об этом заявили 23% граждан. Таковы данные опроса, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ).

Нищета

29% опрошенных могут позволить себе и членам своей семьи только продукты питания, покупка одежды вызывает трудности. 8% заявили, что денег не хватает даже на еду.

Оценивают свое материально положение как хорошее лишь 17% опрошенных.

В сельской местности дела обстоят еще хуже. 44% сельских жителей заявили о нехватке денег на базовые товары и продукты питания. Их доля по сравнению с маем 2017 года выросла на 4%.

Значительно ухудшилось положение многодетных семей (пять и более человек). Так, в мае «крайне бедных» среди них было 34%, а в сентябре 2017 года — уже 40−43%.

Более 40% жителей России испытывают трудности со снижением и задержкой зарплаты: в каждой пятой семье хотя бы один человек столкнулся либо со снижением зарплаты, либо с задержкой ее выплаты.

С 4% до 6% выросла доля тех, кто был вынужден перейти на неполную рабочую неделю. С 6,5% до 9,5% стало больше потерявших работу.

25% опрошенных из-за финансовых трудностей в последние три месяца не могли оплатить услуги ЖКХ. 17% не могли купить необходимые лекарства.

В 1,2 раза выросла доля пенсионеров, которые жалуются на финансовые трудности. Если в сентябре 2016 года их было 31%, то через год стало 39%.

Наиболее актуальной для пенсионеров проблемой остается приобретение лекарств, об этом заявили 25% опрошенных.

Население России не замечает выхода из кризиса. Напротив, количество граждан, которые считают, что экономический кризис в стране продолжается, выросло на 7% по сравнению с маем и составило 77%.

Доля тех, кто считает, что трудные времена еще впереди, увеличилась с 38% в мае 2017 года до 44% в июле (42% в сентябре).

Таким образом, опрос, проведенный в сентябре 2017 года, показал, что уровень бедности после краткосрочной паузы в начале 2017 года снова начал расти практически по всем уязвимым группам граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов, большинство жителей России (61%) самой серьезной проблемой считают рост цен. Эта проблема остается одной из самых острых на протяжении последних 20 лет.

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