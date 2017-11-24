Аргентина, 24 ноября, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Военно-морские силы Аргентины назвали критической ситуацию на борту подлодки «Сан-Хуан», пропавшей 15 ноября. По их данным, на борту лодки мог быть взрыв: в районе поисков зафиксировано «аномальное звуковое явление».

Подводная лодка «Сан Хуан»

В Атлантическом океане у берегов Аргентины акустиками был зафиксирован мощный отрывистый шум, причиной которого мог стать взрыв. На борту подводного судна находятся 44 человека, и ситуация критическая — кислород на «Сан-Хуане» подходит к концу.

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Поиски подлодки ведутся в 50-километровом радиусе от места последнего выхода на связь подводной лодки ВМФ Аргентины — в районе Пуэрто-Мадрин. В операции по поиску субмарины задействованы мощности американского ВМФ: 20 ноября к поискам присоединился отряд из трех дронов-субмарин, один из которых — глубокого погружения.

Также район поисков патрулирует противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon. К поискам подключился российский военно-морской флот: для поиска субмарины Россия предоставит Аргентине высокотехнологичное океанографическое исследовательское судно «Янтарь».

В Минобороны РФ отметили, что для участия в поисково-спасательной операции Россия также направила в Аргентину группу спасателей ВМФ с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом «Пантера Плюс».

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Известно уже о нескольких сигналах, якобы поданных с борта пропавшего судна. Так, 22 ноября аргентинская газета Clarin сообщила, что в районе поиска пропавшей аргентинской боевой подводной лодки «Сан-Хуан» был зафиксирован сигнал и к нему направились самолеты и спасательные суда.

20 ноября было сообщение о том, что моряки «стучат» по корпусу судна, пытаясь привлечь внимание, и этот звук услышан. Это сообщение телеканала CNN было опровергнуто представителем ВМС Аргентины Энрике Бальби.

23 ноября была замечена «гидроакустическая аномалия» примерно в 48 километрах от места, где подлодка последний раз вышла на связь. Тем не менее пока никаких следов судна не обнаружено, а ситуация стала критической из-за ситуации с кислородом.

На борту пропавшего подводного судна находятся 44 человека. Лодка пропала с радаров, когда направлялась с военно-морской базы Ушуайя на южном побережье Аргентины к базе Мар-дель-Плата, в 400 км от Буэнос-Айреса. Последний контакт с субмариной был в 7:30 (13:30 мск) 15 ноября.

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Первыми к поискам подлодки присоединились Чили, Уругвай, Бразилия, Перу, США, Великобритания и Франция, затем — Германия, Канада, Колумбия, Испания, Норвегия и Россия. Всего в поиске подлодки задействовано более 20 судов и самолетов, а также около 4 тыс. человек.

S42 San Juan — дизель-электрическая подводная лодка типа «Санта-Крус», построена в Германии. На вооружение поступила в 1985 году, с 2008 по 2013 год была модернизирована. Задачей подлодки было патрулирование исключительной экономической зоны Аргентины близ города Пуэрто-Мадрин. Автономность плавания судна — 30 суток.