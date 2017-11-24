Москва, 24 ноября, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность участия Владимира Путина в церемонии жеребьёвки финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы не исключаем такой возможности. Надеемся, у президента будет время для этого», — сказал Песков.

Он также отметил, что чемпионат мира является важным событием, поскольку подготовка к нему продолжается и содержательно, и технически, и с точки зрения создания инфраструктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в жеребьёвке, которая пройдёт в Москве 1 декабря, примут участие легенды мирового футбола — Диего Марадона, Мирослав Клозе, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Форлан, Лоран Блан, Карлес Пуйоль, Гордон Бэнкс.

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Ведущими мероприятия будут известный английский футболист Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.