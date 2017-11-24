Москва, 24 ноября, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже открылись 23 ноября незначительным ростом по курсу рубля. В течение дня рублевые пары торговались в ограниченных ценовых диапазонах в связи с низкой активностью торгов из-за выходного дня в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара торговался между уровней 58,32 и 58,56 (24 коп.), курс евро — 69,05 и 69,33 (28 коп.)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Нефть

Спрос на российские облигации, повышение нефтяных котировок и налоговый период не дают рублю ослабиться против иностранных валют, нивелируя для него негативные факторы: выплаты по внешнему долгу, возможное расширение санкций со стороны США и дефицит торгового баланса.

По итогам вчерашних торгов нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,36%, до $63,55 за баррель. Индекс RGBI вырос на 0,10%, до 140,17.

Сегодня, 24 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $63,33 (-0,11%). Если до открытия торгов цена останется в красной зоне, то торги по евро и доллару откроются незначительным ростом. Поскольку сегодня в США биржи работают по сокращенному графику, то, скорее всего, низкая активность трейдеров сохранится до понедельника (27 ноября) на всех рынках.

На фоне дальнейшего повышения нефтяных котировок и общего ослабления доллара США пара доллар/рубль способна опуститься до 57,80 руб. Здесь и технические аспекты сейчас на стороне рубля.

Чтобы техническая картина снова стала бычьей по доллару, покупателям необходимо в течение двух торговых дней поднять курс выше 59 рублей. Для выполнения этой задачи им необходимо сначала пройти 58,50 руб.

Не стоит забывать, пролонгация соглашения ОПЕК+ уже заложена рынком в цены. А цена на нефть может и развернуться в ближайшие дни.

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Напомним, 23 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 3 коп. (-0,06%), до 58,45 руб., курс евро повысился на 8 коп. (+0,12%), до 69,24 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-26,47%), евро/рубль — 406,4 млн евро (+41,06%).

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