Брюссель, 24 ноября, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Молдавия и ЕС подписали 23 ноября пакет документов о предоставлении Кишиневу европейской макрофинансовой помощи в размере 100 млн евро, из которых 40 млн — в виде гранта, а 60 млн евро — в виде займа. Как передает корреспондент ИА REGNUM, документ был подписан в Брюсселе еврокомиссаром по экономике и финансовым делам в Еврокомиссии Пьером Московиси, министром финансов Молдавии Октавианом Армашу и президентом Национального банка Молдавии Сершеем Чоклей в присутствии премьер-министра Молдавии Павла Филипа.

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Пакет документов будет направлен на ратификацию парламентом. Первый транш в Кишинев, как ожидается, поступит в первом квартале 2018 года. Пьер Московиси подчеркнул, что сторонам удалось прийти к соглашению ввиду положительных результатов оценочной миссии Международного валютного фонда.

Филип заверил, что молдавские власти предпринимают все усилия для развития банковской системы и улучшения делового климата, системной борьбы с коррупцией, отмыванием денег и хищениями.

Ранее ЕС неоднократно грозил Молдавии заморозить выделение кредита ввиду отсутствия реформ и нарушения демократических норм в стране. Молдавская оппозиция тоже призывала Брюссель не давать Кишиневу денег. Однако в итоге верх в очередной раз взяла геополитика.

Европейский парламент ранее одобрил предоставление Молдавии финансовой помощи в размере 100 млн евро. Помощь предназначена для экономической стабилизации и структурных реформ в Молдавии в 2017—2018 гг. Из общего объема помощи в размере 100 млн евро 40 млн были согласованы в виде гранта и 60 млн в виде кредита. Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий будет следить за соблюдением условий, установленных для Молдавии, и на основе выводов будет принято решение о выделении первого транша.