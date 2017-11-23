Москва, 23 ноября, 2017, 23:14 — ИА Регнум. Медиахолдинг «Пронто медиа» прекращает свою деятельность. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба головной компании холдинга Trader Media East.

Закрыто

В связи с прекращением деятельности медиахолдинга «Пронто медиа», прекращают работу интернет-сайты «Из рук в руки» и job.ru, которые входят в состав этого холдинга.

Уточняется, что приостанавливается деятельность «Пронто медиа» из-за низкой конкурентоспособности и неэффективности холдинга.

Соответствующее решение было принято 22 ноября на заседании совета директоров Trader Media East. Точная дата прекращения работы «Пронто медиа» не уточняется.

Напомним, медиахолдинг «Пронто медиа» был основан в 1992 году. В том же году вышел первый номер газеты «Из рук в руки», в которой, в основном, размещались объявления.

В 1996 году был создан интернет-сайт «Из рук в руки». В 2000 году холдинг приобрел сайт для поиска работы job.ru.

С 2015 года печатное издание «Из рук в руки» перестало выходить в Москве, а региональные издания были переведены на франшизы.