Москва, 23 ноября, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Рост микрокредитования однозначно говорит о падении доходов граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Этим, по его мнению, объясняется увеличение среднего размера микрозайма («займа до зарплаты») с 9,2 тыс. рублей в третьем квартале 2016 года до 10,5 тыс. рублей в третьем квартале 2017 года.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

«То, что доходы не растут, означает, что у многих они падают, — заявил Колганов. — Соответственно, люди вынуждены перехватывать «до получки» с надеждой, что у них когда-то выправится финансовое положение. Они вынуждены брать микрокредиты на неотложные нужды. Ещё один фактор, способствующий росту микрокредитов, это само развитие системы микрозаймов, при которой люди вынуждены брать одни микрозаймы, чтобы расплатиться с другими».

Он отметил, что в слаборазвитых странах микрокредиты могут играть позитивную роль, поддерживая развитие мелкого бизнеса. В РФ они выполняют другую функцию — их берут не на развитие бизнеса, а на потребительские нужды.

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«Это амортизационная подушка, которая позволяет протянуть от получки до получки, — констатировал Колганов. — Я не считаю, что микрокредиты — это само по себе что-то негативное. Действительно, людям они бывают нужны. Однако рост масштабов такого микрокредитования — есть свидетельство не слишком благополучного положения с доходами населения».

Экономист отметил, что если эта тенденция продолжится, российскую экономику ждут проблемы с кризисом задолженностей. Будет надуваться финансовый пузырь, который, лопнув, повлечёт за собой крах многих МФО и создаст очень неприятные последствия для финансового рынка. Кроме того, Колганов прокомментировал цифры, касающиеся закредитованности молодежи:

«Это связано с её очень тяжёлым финансовым положением на современном рынке труда. Кроме того, у молодёжи всё-таки пониженное чувство ответственности по сравнению со старшим поколением. У молодых преувеличенные надежды на то, что они умные и способные и смогут выкрутиться. Вдобавок уровень безработицы среди молодёжи выше, чем в среднем по стране».

Отметим, что сказанное серьёзно диссонирует с радужными представлениями российских чиновников, которые, не жалея сил, стараются приукрасить ситуацию. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила 22 ноября, что российская экономика восстановилась быстрее, чем многие ожидали, и подошла к 1,5—2% потенциального роста. Между тем реальные располагаемые денежные доходы населения России за первые 10 месяцев 2017 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщил Росстат. Как экономика может восстановиться на фоне падения доходов населения, понять решительно невозможно.

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Напомним, 23 ноября Национальное бюро кредитных историй обнародовало статистику, согласно которой самую высокую динамику роста среднего размера микрозайма в РФ в третьем квартале 2017 года показали люди младше 25 лет. В этой возрастной группе размер микрокредита увеличился на 23,6%. В третьем квартале 2016 года этот показатель (без учёта возраста) составлял 9,2 тыс. рублей, а в третьем квартале 2017 года составил 10,5 тыс. рублей.