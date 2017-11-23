Санкт-Петербург, 23 ноября, 2017, 19:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни скончался советский и российский актер Николай Годовиков. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает «Росбалт» со ссылкой на друга актера.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР «Ты мне по характеру подходишь — я шустрых люблю»

Сообщается, что Годовиков умер в своей квартире в Санкт-Петербурге, тело обнаружил его тесть. Известно, что Годовиков страдал онкологическим заболеванием.

Информации по месту и дате похорон на данный момент нет.

Годовиков родился 1 января 1950 года в Ленинграде. Его первой ролью в кино стал беспризорник в картине «Республика ШКИД» (1966 год). После этого он снялся в фильме «Женя, Женечка и «Катюша».

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР Петруха

Наибольшую известность Годовикову принесла роль красноармейца Петрухи в культовом кинофильме «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля.

После этого Годовиков редко снимался. В 90-е годы XX века он играл небольшие роли в криминальных сериалах.