Скончался советский и российский актер Николай Годовиков
Санкт-Петербург, 23 ноября, 2017, 19:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни скончался советский и российский актер Николай Годовиков. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает «Росбалт» со ссылкой на друга актера.
Сообщается, что Годовиков умер в своей квартире в Санкт-Петербурге, тело обнаружил его тесть. Известно, что Годовиков страдал онкологическим заболеванием.
Информации по месту и дате похорон на данный момент нет.
Годовиков родился 1 января 1950 года в Ленинграде. Его первой ролью в кино стал беспризорник в картине «Республика ШКИД» (1966 год). После этого он снялся в фильме «Женя, Женечка и «Катюша».
Наибольшую известность Годовикову принесла роль красноармейца Петрухи в культовом кинофильме «Белое солнце пустыни» режиссера Владимира Мотыля.
После этого Годовиков редко снимался. В 90-е годы XX века он играл небольшие роли в криминальных сериалах.