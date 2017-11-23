Москва, 23 ноября, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Приговор, вынесенный Международным трибуналом по бывшей Югославии бывшему генералу армии боснийских сербов Ратко Младичу, является политизированным и предвзятым, заявила 23 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Младича виновным в геноциде мусульман, а также в нарушении законов и правил войны и преступлениях против человечности во время войны в 1992—1995 годах на территории Боснии и Герцеговины.

«Вынуждены вновь констатировать, что вынесенный Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) обвинительный приговор в отношении бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Республики Сербской господина Младича является продолжением политизированной и предвзятой линии, которая изначально доминировала в работе МТБЮ», — сказала Мария Захарова.

Представитель МИД России подчеркнула, что МТБЮ изначально и на протяжении всей своей деятельности придерживается однобокой антисербской позиции, закрывая глаза на геноцид сербов и преступления других участников войны на территории Югославии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября суд МТБЮ в Гааге признал Ратко Младича виновным в геноциде мусульманского населения Сребреницы, в нарушении законов и правил войны и преступлениях против человечности во время войны 1992—1995 годов и приговорил его к пожизненному тюремному заключению.