Москва, 23 ноября, 2017, 17:29 — ИА Регнум. В графике президента России Владимира Путина встреча со спецпосланником генерального секретаря ООН Стефаном де Мистурой не запланирована, сказал 23 ноября журналистам пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

Heinrich-Böll-Stiftung Стефан де Мистура

Ранее заместитель главы МИД России Геннадий Гатилов сказал журналистам, что де Мистура прибудет с визитом в Россию 24 ноября.

Спецпосланник генсека ООН встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Отмечается, что основной темой для переговоров станет урегулирование ситуации в Сирии и подготовка к проведению в Сочи Конгресса национального диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября на трехстороннем саммите в Сочи Путин сказал, что главы Ирана и Турции — Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани поддержали проведение Конгресса национального диалога в Сочи.

Ожидается, что в ходе Конгресса будет создана конституционная комиссия и приняты важные итоговые документы.