Луганск, 23 ноября, 2017, 18:50 — ИА Регнум. С 21 ноября в Луганске спецслужбы ДНР и ЛНР проводят совместную спецоперацию, в результате которой уже обезвредили диверсионно-разведывательную группу украинских силовиков, которая занималась подготовкой терактов. Об этом 23 ноября заявил отправленный в отставку главой ЛНР Игорем Плотницким глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

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Примечательно, что режим секретности проводимых мероприятий и, как следствие, дефицит информации и у украинских, и у российских СМИ, не помешали украинским экспертам и политикам активно комментировать происходящее, высказывая самые невероятные предположения о происходящем в Луганске.

Благодаря этому в СМИ Украины в настоящий момент распространились фантастические слухи, начиная от якобы «оккупации» главой ДНР Александром Захарченко территории ЛНР и заканчивая попыткой ликвидации главы ЛНР Плотницкого.

В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в Луганске происходят «разборки» не только между главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Плотницким, но и противостояние между спецслужбами РФ.

Он также не исключает, что ситуацию в Луганске могут использовать, чтобы в перспективе «ограничить» свободу передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Это не только внутренние разборки между «бандами», это также разборки между российскими спецслужбами. Это очень четко доказывает, что РФ там всем «рулит», и это еще один аргумент для международного сообщества. Но мы учитываем, что могут быть и провокации, и сознательные обстрелы. И, конечно же, есть угроза гражданскому населению, которое страдает в «оккупации», — сказал Климкин 22 ноября.

При этом украинский политик, бывший посол Украины в Белоруссии Роман Безсмертный назвал события в Луганске свидетельством того, что власти в ДНР и ЛНР «не имеют ни интеллектуального, ни организационного, ни кадрового потенциала», призвав Киев «искать контакт» непосредственно с населением республики:

«Плотницкие» не способны организовать власть даже на уровне местной самоорганизации, они занимаются поеданием друг друга. В этой ситуации очень важно, как поведет себя украинская власть! Если ей удастся найти контакт с населением оккупированных территорий, то режим главарей-самозванцев падет. Очевидно, что РФ не имеет финансовых и милитаристских возможностей поддерживать коллаборационистов. При таких условиях координация действий между Украиной, Европой и США должна сосредоточиться на формировании антипутинской коалиции, усилении присутствия сил НАТО в Европе, организации центральноевропейской компоненты НАТО, в которой бы была определена роль Украины как договорного союзника НАТО», — комментирует Безсмертный.

В то же время украинский бизнесмен и яхтсмен Евгений Платон провел параллели между происходящим в республиках Донбасса и арестом в Ницце российского бизнесмена, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. По его словам, происходящее в Луганске связано с уходом из региона в 2014 году «ключевого элемента управления», который «рулит» финансовыми потоками».

«Это знаковый арест. Арест в Ницце Керимова — это начало краха… «вертикалей» по управлению регионами Российской Федерации. Вытащи из региона ключевой элемент управления, который «рулит» финансовыми потоками, — и на выходе получаете ДНР/ЛНР, а по-простому — потерю управляемости, скатывание в межклановые разборки, хаос и упадок… В точности, как в ЛНР/ДНР сейчас: десант ДНРовских военных в Луганск — это интернациональная помощь донецкоговорящему меньшинству в братской ЛНР», — анализирует Платон.

Депутат от «Народного фронта», советник главы МВД Антон Геращенко назвал происходящее в Луганске «бурей в стакане». По его словам, министр МВД ЛНР Корнет и глава ЛНР Плотницкий не поделили «грязные деньги» от потоков контрабанды и грабежа российской гуманитарки». Однако не обошлось и без угроз.

«Предупреждаю Игоря Корнета, что если в результате твоих жалких попыток захвата власти погибнет хоть один невинный украинский гражданин — то ты за это ответишь по полной программе! Отправишься вслед за Гиви и Мотороллой в ад!», — написал Геращенко в социальной сети Фейсбук.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк проинформировал, что жители Луганска получают смс-сообщения с призывом приветствовать объединение ЛНР и ДНР во главе с главой ДНР Захарченко. По его словам, Захарченко «давно вынашивает планы объединить республики».

«Могу показать вам смс, которые на протяжении двух последних дней активно рассылаются во временно «оккупированных» районах Луганской области, где людей призывают радостно приветствовать Захарченко… и объединение этих преступных организаций во главе с Захарченко», — сказал Шкиряк в эфире канала «Прямой» 22 ноября.

Главред украинского издания «Остров» Сергей Гармаш констатирует неспособность Киева воспользоваться ситуацией в Луганске.

«Но для нас в Украине «крысиные бега» в Луганске — ничего не меняют. Кроме, может быть, тех, кто как-то завязан на контрабанде из «республик». К сожалению, Киев никак не использует внутреннюю ситуацию на «оккупированных» территориях для их освобождения — Минские соглашения не позволяют», — комментирует он.

При этом донецкий журналист увидел якобы «противостояние между Сурковым, «курирующим политическое руководство республик», и ФСБ, «филиалы которой называются в ЛНР/ДНР министерствами госбезопасности и внутренних дел».

«Эта линия разлома просматривается и по тому, что луганских силовиков открыто поддерживают силовики ДНР. Борьба, как всегда, не за идеи Русского мира, а за финансовые и контрабандные потоки. Очевидно, что раз все это вышло в публичное пространство, то основные терки идут в Москве, а не Луганске. Кто-то в Москве санкционировал такие игры в «зеленых человечков» в марионеточной республике. Чем закончится? Скорее всего — ничем. Плотницкий нужен Москве, даже если она его уже на дух не переносит. Его подпись, как физического лица, стоит под Минскими договоренностями. Ни ЛНР, ни ДНР там нет. Там не обозначены и должности Плотницкого и Захарченко», — заявил Гармаш.

По его словам, Россия «не сможет убрать главу ЛНР Плотницкого, поскольку его подпись стоит под Минскими соглашениями».

В то же время украинский политолог Дмитрий Снегирев также назвал происходящее в Луганске «внутренними разборками» между Плотницким и Корнетом за возможность «контролировать все финансовые потоки».

«…конфликты в политическом руководстве ЛНР связанны с реализацией угольной продукции. Как сообщалось ранее, в Луганске возникла конфликтная ситуация, когда на заседании правительства ЛНР Плотницкий обвинил руководителей правоохранительных структур в том, что уголь, который там добывается, незаконно поставляется в обход унитарного предприятия на территорию РФ. Тогда Плотницкий пообещал кадровые решения. В частности, по отношению Корнета. Дело в том, что И. Корнет отвечал за силовое сопровождение добычи и поставки угля с территории ЛНР на территорию ДНР для нужд Зуевской ТЭЦ, деятельность которой находится под контролем МГБ ДНР», — делится он информацией с украинскими читателями.

«…до обострения межкланового противостояния на территории так называемой ЛНР, Плотницкий был в России, где имел ряд встреч, в том числе и со своими кураторами. Очевидно, был прописан сценарий единоличной концентрации власти в его руках. Кремль беспокоят потоки угля через территорию России и дальше в Украину. 59% импорта угля в Украине — из Д/ЛНР. Корнет контролировал часть этого потока. Поэтому Плотницкий решил отстранить министра МВД ЛНР не столько от выполнения своих служебных полномочий, сколько от возможности контролировать финансовые потоки от продажи угля», — считает Снегирев.

Стоит отметить, что на самом деле украинские войска воспользовались ситуацией в ЛНР и ДНР и заняли несколько населенных пунктов в прифронтовой зоне, улучшив свое тактическое положение. В частности, под контроль Украины перешли с. Гладосово и с. Металлист под Горловкой (ДНР). Эту информацию подтвердила Народная милиция ДНР, а также украинский волонтер Семен Кабакаев.

23 ноября в штабе «АТО» фактически подтвердили информацию украинских волонтеров и минобороны ДНР о том, что украинские силовики заняли новые населенные пункты и тем самым улучшили условия наблюдения за противником и ведения оборонительного огня на луганском направлении. При этом в штабе заверили, что ВСУ «строго соблюдают Минские соглашения, в соответствии с которыми могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями».

«Отдельные подразделения ВСУ на луганском направлении улучшили тактическое положение для наблюдения за противником и ведения оборонительного огня», — говорится в сообщении.

Кроме того, 23 ноября депутат от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук проинформировал, что в ночь с 22-го на 23 ноября и в Донецке против бойцов ДНР был совершен ряд диверсий.

Одесское издание «ТАЙМЕР» со ссылкой на свои источники в Луганске даёт следующую картину состоянием на вечер 23 ноября: борьба за власть в Луганске продолжается: сторонники министра внутренних дел Игоря Корнета полностью контролируют ситуацию, однако глава республики Игорь Плотницкий капитулировать пока не соглашается.

Источники ТАЙМЕРА в окружении главы МВД Игоря Корнета считают противостояние практически выигранным: по их словам, после зачистки здания Генпрокуратуры ЛНР на их стороне оказались все силовые подразделения непризнанной республики за исключением вооружённых сил («Народной милиции»), которые подчёркнуто соблюдают нейтралитет, однако морально поддерживают противников Плотницкого. Кроме того, считают они, неформально именно на стороне главы МВД выступает и Россия. Сообщается, что вся интрига состоит в дальнейшей судьбе самого Игоря Плотницкого, а точнее, вопрос о том, будет ли он полностью устранён от власти (к примеру, написав заявление об уходе в отставку по собственному желанию) или всё-таки останется в качестве некоей номинальной фигуры до следующих выборов. Именно на эту тему сейчас и идут основные переговоры.

ИА REGNUM напоминает, что 21 ноября в Луганск вошли колонны военной техники, группа неизвестных в военной форме без знаков различия заняла центр Луганска и взяла под контроль административные здания. При этом в городе были отключены телевидение, начались перебои с электроэнергией и мобильной связью. До этого, 20 ноября глава ЛНР Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться этому приказу. Сам Плотницкий заявил, что руководство МВД ЛНР является нелегитимным.

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