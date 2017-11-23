Москва, 23 ноября, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, позволяющий резидентам свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму добывать подземные воды, комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал депутатам принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

Авторы документа предлагают разрешить резидентам СЭЗ Крыма и города Севастополь добывать подземные воды для питья, хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения. Кроме того, такая вода может использоваться для работы комплексов для санаторно-курортного лечения и организации отдыха.

При этом участникам СЭЗ будет запрещено использовать недра для разведки и добычи полезных ископаемых.

«Принятие законопроекта позволит создать благоприятные условия для осуществления питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, технологического обеспечения водой объектов промышленности, объектов сельскохозяйственного назначения, а также разведки и добычи природных лечебных ресурсов на полуострове. Предлагаемые изменения создадут условия и стимулы для привлечения инвестиций в развитие существующих и создание новых производств, сельского хозяйства, санаторно-курортной сферы, туристических зон Республики Крым и города федерального значения Севастополя», — отменил глава профильного комитета Госдумы Сергей Жигарев (ЛДПР).