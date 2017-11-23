Москва, 23 ноября, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации продолжат оказывать помощь задержанному во Франции сенатору Сулейману Керимову. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Были предприняты необходимые шаги по линии наших дипведомств», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что защита интересов Керимова со стороны РФ будет продолжаться.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан российский сенатор и предприниматель Сулейман Керимов. В ночь на 23 ноября ему были предъявлены официальные обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании финансовых средств.

Сенатору Керимову, который на данный момент находится на свободе, запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы.

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