Москва, 23 ноября, 2017, 15:02 — ИА Регнум. В России «постепенно проходит очарование» президентом Молдавии Игорем Додоном, который придерживается того же подхода в отношении Приднестровья, что и его политические оппоненты, а также предшественники на посту президента Молдавии. Об этом заявил на прошедшем в Москве круглом столе «Политико-правовые основы международного признания независимости Приднестровья» депутат Госдумы России Константин Затулин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Tribuna.md Игорь Додон

«[Президентство Додона] началось с разговоров о федерализации Молдовы, затем скатилось на разговор об автономизации Молдовы, а теперь разговор идет о территории с особым статусом. Насколько я знаю, Приднестровье нашло уже аналогии этому статусу — индейские резервации — тоже территории с особым статусом. На этой почве трудно предполагать достойное соглашение между Приднестровьем и Молдовой, которое восстановило бы в каких-то формах территориальную целостность бывшей Молдавской ССР», — сказал Затулин.

Он отметил, что всякий раз, когда в Молдавии сменялись президенты, в России возникало впечатление, что «это вменяемые договороспособные люди, которые в состоянии учесть обстоятельства конфликта и проложить дорогу к договоренности с Приднестровьем». «Эта договоренность всё время была на горизонте, но так ни разу не была осуществлена», — приводит слова депутата ИА Новости Приднестровья.

Он добавил, что тому есть целый ряд объяснений, начиная от злой воли ряда западных стран и Румынии, внутриполитических факторов в Молдавии и до собственных ошибок России.

Москва, отметил Затулин, долгое время не обращала внимания на то, как позиция Молдавии «с каждым годом ужесточалась под влиянием западных спонсоров». «Наиболее знаковый звоночек», по мнению депутата, прозвенел, когда участников внешнеэкономической деятельности Приднестровья заставили перерегистрироваться по молдавскому законодательству. «Вот тогда надо было забить тревогу!» — уверен Затулин.

«Сегодня у нас другая история, к сожалению. Мы находимся все ещё, хотя постепенно это проходит, под очарованием пришедшего по результатам выбора Игоря Додона, который не упускает случаев продемонстрировать пророссийские симпатии… Как говорят в таких случаях славянские народы — ласковый теляти двух маток сосет», — говорит российский депутат.

Затулин уверен, что Приднестровье имеет моральное право на самоопределение, так как республика выстрадала и защитила свое решение, в отличие от той же Каталонии, чьи лидеры «сначала подтолкнули людей к выступлениям, а затем бежали в Брюссель».

«Если вы жадные, богатые и трусливые, то в этом случае вам не суждено добиться своей воли… Но если речь идет о конфликтах на постсоветском пространстве — Абхазии, Южной Осетии, Карабахе, Приднестровье, и, кстати говоря, о Крыме, то право на самоопределение этих территорий и населения, прежде всего, там живущего, носит естественный характер, и в течение уже десятков лет это требование остается руководящим», — подчеркнул депутат Госдумы РФ.

По его словам, в сегодняшнем мире может возникнуть впечатление, что право на самоопределение ушло в прошлое, и оно не реализуемо. Но это неправда, уверен Затулин. «Право на самоопределение было, есть и будет. Но многое в том, применимо ли это право на самоопределение или нет, зависит от конкретных обстоятельств и условий, в которых это право пытаются реализовать», — сказал он.

«Нам всем нужно выстоять, и я говорю не только о Приднестровье, а о России в целом… Россия продемонстрировала, что она хочет быть самостоятельной. Это вызвало страшное удивление в США, где нас любили за то, что мы слабые, если любили. Но с тех пор, как мы заявили, что у нас есть свой взгляд, там очень обиделись на это, потому что считали, что мы должны признать, что мы проиграли», — сказал Затулин.

«Сегодня вся работа в нашем комитете по делам СНГ, чтобы максимально в создавшихся условиях постараться помочь Приднестровью по всем направлениям — по финансированию, по гражданству и в дискуссиях о его правовом статусе», — резюмирует депутат Госдумы РФ.

ИА REGNUM напоминает, что президент в Молдавии обладает декоративными полномочиями и фактически лишен рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Вся полнота власти в стране сконцентрирована в руках лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, имя которого Додон в своих выступлениях даже не осмеливается произнести. В то же время Додон и его Партия социалистов по многим вопросам активно взаимодействуют с Плахотнюком, в частности, поддержали переход к смешанной системе выборов, которая с большой вероятностью позволит Плахотнюку остаться у власти и после выборов 2018 года.