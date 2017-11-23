Москва, 23 ноября, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября даст пресс-конференцию в прямом эфире. Об этом сообщила пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова журналистам.

Government.ru Дмитрий Медведев

По ее словам, в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» примут участие журналисты российских телеканалов.

Тимакова добавила, что Медведева во время выступления традиционно «подведет итоги года».

Напомним, впервые такой формат встречи Медведев использовал в 2008 г.