Медведев ответит на вопросы журналистов 30 ноября
Москва, 23 ноября, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 30 ноября даст пресс-конференцию в прямом эфире. Об этом сообщила пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова журналистам.
Government.ru
Дмитрий Медведев
По ее словам, в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» примут участие журналисты российских телеканалов.
Тимакова добавила, что Медведева во время выступления традиционно «подведет итоги года».
Напомним, впервые такой формат встречи Медведев использовал в 2008 г.