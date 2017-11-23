Тифарити, 23 ноября, 2017, 13:33 — ИА Регнум. 21 ноября делегация фронта Полисарио, состоящая из членов Национального секретариата — координатора Западной Сахары с МИНУРСО (миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре) М'Хамеда Хадада и постоянного представителя при ООН Бухари Ахмеда, встретилась с личным посланником генерального секретаря ООН в Западной Сахаре Хорстом Келером на брифинге, который представляет его в ходе первого визита в регион, сообщает Sahara Press Service.

edgarwinkler ООН

Делегация выразила поддержку Западной Сахаре в деле завершения процесса деколонизации Западной Сахары посредством решения, основанного на уважении права народа Западной Сахары на самоопределение и независимость.

Личный посланник ГС ООН по Западной Сахаре должен представить доклад о своем визите в регион в ближайшее время.

Напомним, что в 1991 году ООН настояло на прекращении огня, что приостановило 16 лет мятежа на данной территории. Фронт Полисарио по-прежнему хочет провести голосование по вопросу о самоопределении в этом богатом фосфатами регионе, который, по мнению Марокко, является всего лишь южной частью его королевства.

Западная Сахара — это бывшая испанская колония. Ее территория охватывает 266 000 квадратных километров вдоль Атлантического побережья, между Марокко и Мавританией. Миротворческие силы, в основном военные наблюдатели, базируются в Эль-Аюне, главном городе Западной Сахары.

74-летний Келер, глава Международного валютного фонда (МВФ) и президент Германии в период с 2004 по 2010 год, должен отчитываться перед Советом Безопасности ООН на следующей неделе.

20 и 21 ноября Кёлер посетил марокканских лидеров, включая короля Мохаммеда VI. Затем был с визитом в регионе Тиндуф в Алжире.

В районе юго-западного Алжира находятся лагери для 200 000 перемещенных лиц из Западной Сахары.

Приехав в Тиндуф 22 ноября, Келер сказал: «Мы приехали, в первую очередь, чтобы услышать от вас о конфликте, увидеть вас и понять проблему».

Кёлер, который начал эту новую для себя деятельность в августе, признал, что его задача будет сложной: «Я не волшебник».