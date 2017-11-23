Москва, 23 ноября, 2017, 19:11 — ИА Регнум. В проект благоустройства парка 50-летия Октября, работы в которым вызывают массу вопросов у жителей Москвы, внесут изменения, а сроки реализации проекта значительно сдвинут. Об этом 22 ноября на встрече с жителями округа заявил префект ЗАО Алексей Александров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красота!

Дарья Антонова ИА REGNUM Дороги в парке

Так, на повестке дня не только качество производимых работ, но и целесообразность размещения в парке тех или иных объектов.

«Были обращения по поводу бардака, устроенного в парке. Сегодня мы вместе с жителями Олимпийской деревни и Раменок повторно прошли практически через весь парк, посмотрели всё. Сегодня мы договорились до самого главного, во-первых, проводим анализ того, что уже сделано, с соответствующими выводами. Второе, постоянный контроль, будет решена судьба подрядчика, все основные работы будут закончены к первому июня 2018 года. В зимний период будут вестись только те работы, которые технологически возможно производить зимой, а не то, что происходило в парке, когда на замёрзшую землю расстилали рулоны травы. Всё это будет, мягко говоря, переделываться и устанавливаться, как положено», — заверил москвичей Александров.

Необходимо отметить, что глава округа был максимально корректен в оценке деятельности заказчика работ ГУП «Мосремонт», подконтрольного департаменту капитального ремонта, и генерального подрядчика ООО «Макси Флора». Упомянутый префектом «бардак» при ближайшем рассмотрении больше похож на откровенное варварство, а то и нарушение экологического законодательства. Об этом свидетельствуют фотографии хода «благоустройства», сделанные защитниками парка.

Подробности смотрите здесь: Парк 50-летия Октября. Ремонт.

Чтобы понять, а так ли уж была необходима очередная реконструкция парка, нужно сделать небольшой экскурс в историю, поскольку протесты местных жителей, которые в итоге и привели к пересмотру предложенного властями Москвы проекта, начались отнюдь не в 2017 году. Менее десяти лет назад в парке уже проводили реконструкцию. Тогда так же, как и сейчас, была обновлена тропиночная сеть, построены детские и спортивные площадки. Проектировщикам, несмотря на значительное увеличение мест притяжения, удалось удачно вписать их в природный ландшафт. И, пожалуй, единственным объектом, вызвавшим разногласия в местном сообществе, оказалась олицетворяющая семью скульптурная группа, прозванная в народе «ручки».

Но самым значительным преимуществом предыдущей реконструкции, о котором ностальгически вспоминают граждане, переживающие сегодняшнее благоустройство, стало то, что её практически не заметили. Тут важно понимать, что для жителей соседних с метро «Проспект Вернадского» районов центральная аллея парка имени 50-летия Октября в часы пик является единственным связующим звеном, поскольку улица Удальцова в это время попросту замирает. Кроме того, до начала текущих работ аллее удавалось избегать такого количества грязи и порчи зеленых насаждений.

Как утверждают активисты, идея новой реконструкции появились уже в 2013 году, а в 2015 году о ней узнали местные жители. Началось всё с планов заменить асфальт плиткой и плавно доросло до проекта благоустройства всего парка. Затем, правда, сменился заказчик работ, а вместе с ним и проектировщик, и идею на время забросили. Однако уже весной 2017 года жителей познакомили с некоей картой реконструкции, из которой следовало, что градостроительная мысль чиновников вновь вернулась как минимум к плитке.

Именно весной 2017 года и началась активная фазы борьбы за будущее парка. Итогом этой борьбы стала озвученная руководством Москвы концепция о превращении природного парка в спортивный кластер. Наиболее полно и красочно об этом сообщалось на официальном сайте мэра Москвы в материале «В парке 50-летия Октября появится спортивный кластер под открытым небом».

Фото любезно предоставлено участниками группы Парк 50-летия — наш любимый парк Съемки парка с квадрокоптера

Новая метаморфоза также категорически не устроила жителей, и вот почему. Как следует из материалов объявленного тендера по благоустройству, здесь зачем-то предусмотрена замена почти 23 га существующих газонов на 6 га рулонных и 17 га посевных. Как заверяют активисты, на глаз площадь замены и того больше. Согласно фотографии, сделанной с квадрокоптера, сложно определить, так ли это на самом деле, но то, что дёрн сняли со значительной площади парка, не вызывает сомнений.

Также возмущение местных жителей вызывает даже не сам факт наличия спортивных и детских площадок, которых, кстати, больше не становится, а их расположение. Так, если раньше большинство зон для воркаута помещались по дуге парка, а детские площадки располагались на полянах, которых здесь множество, то теперь под эти цели пытаются приспособить самые неподходящие места. Дело доходит до абсурда, например, когда площадка со спортивными снарядами выполняет ещё и функцию перекрестка.

Помимо способов размещения площадок, есть претензии к их покрытию. Ранее они размещались на естественном основании. Сейчас же площадки решили украсить кричаще ярким искусственным покрытием… На самом деле претензий к благоустроителям у местных жителей значительно больше, здесь отмечены наиболее вопиющие этапы реконструкции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вот так выглядит газон в парке 50-летия Октября уже сейчас

Добавим, что то ли в силу того, что время подобных проектов благоустройств подходит к концу, или же благодаря особо активной позиции, но местным жителям всё же удалось добиться некоторых изменений. Окончательно всё станет ясно к 2018 году, когда, по заявлениям главы ЗАО Александрова, завершится благоустройство парка.

Остаётся надеется, что здесь не повторится история, которая произошла недавно в Марьино. Там 20 октября 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыл после реконструкции парк 850-летия Москвы, обошедшейся столичному бюджету в 1,9 млрд рублей. Но на деле работы в парке были ещё в разгаре, и он был абсолютно не готов не только к торжественной церемонии, но даже к тихим прогулкам местных жителей.

Подробности читайте здесь: Успеть к выборам: В Москве открыли очередной недостроенный парк

Более того, через месяц после открытия уже не журналисты, а компетентные специалисты обнаружили серьезные нарушения техники безопасности.

Подробности читайте здесь: Благоустройство за 1,9 млрд рублей оказалось опасно для жизни

Дарья Антонова ИА REGNUM Это не водоём, а обычная лужа

Как сообщало ИА REGNUM, безусловным «хитом» благоустройства 2017 года стал «архитектурный поступок у стен Кремля» — многомиллиардный парк «Зарядье». Буквально через несколько дней после того, как мэр Москвы Сергей Собянин торжественно, в присутствии президента Владимира Путина, открыл «Зарядье», администрация парка выступила с заявлениями о том, что москвичи вытоптали газоны, побили фонари и испортили антивандальное покрытие строений, а также украли большое количество редких растений. При этом за данными заявлениями может скрываться гораздо более прозаические причины — парк достраивали в авральном режиме, стараясь успеть к празднику, и он был совсем не готов к открытию, что заметили посетители и журналисты.

Подробности читайте здесь: Функциональный недопарк: что есть в новом «Зарядье»?

И здесь: «Устойчив к вытаптыванию»: куда на самом деле исчезли растения «Зарядья»?