Тель-Авив, Израиль, 23 ноября, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля арестовали семь палестинцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает 23 августа Anadolu.

Israel Defense Forces Израильская армия

Военные проводили спецоперацию, направленную, с их точки зрения, на предотвращение террористической угрозы.

В соответствии с выпущенным заявлением, все арестованные подозреваются в принадлежности к радикальным элементам, целью которых является подрыв израильской государственности.

Вооруженные силы Израиля регулярно проводят рейды на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, под предлогом поиска палестинцев, объявленных в розыск.

Согласно официальным данным Палестины, в тюрьмах Израиля содержится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, большая часть из которых была задержана в вышеуказанных спецоперациях.

Напомним, взаимоотношения между Палестиной и Израилем находятся на крайне низком уровне, оба государства претендуют на ряд территорий, в числе которых и Западный берег реки Иордан, признанный международным сообществом оккупированным израильскими войсками.