Киев, 23 ноября, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Более 1,3 тыс. запретов на посещение страны выписала с начала 2017 года пограничная служба Украины иностранным гражданам за посещение российского Крыма, сообщает 23 ноября пресс-служба ведомства.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

Согласно сообщению, украинские пограничники отслеживают всех иностранцев, посещающих российский Крым, для того, чтобы объявить гражданам о «нарушении территориальной целостности Украины».

В том числе «нарушителями» становятся и гастролирующие артисты — из 1,3 тыс. иностранных граждан порядка 100 человек являются деятелями культуры.

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Отмечается, что, помимо запрета на въезд в страну, украинская пограничная служба выписала более 2 тыс. административных протоколов по ст. 204−2 («Нарушение порядка посещения оккупированной территории Украины»), по которым положен штраф либо арест до 15 суток.

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Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум, по результате которого полуостров отделился от Украины и вошел в состав России. Несмотря на соблюдение всех международных норм при проведении референдума, Украины и многие западные страны заявили, что плебисцит «незаконный», и объявили Крым «оккупированной территорией».