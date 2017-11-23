Москва, 23 ноября, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Большинство депутатов Госдумы не поддержали принятие законопроекта, предполагающего возвращение индексации пенсионных выплат для граждан, которые вышли на пенсию и продолжают работать, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

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Законопроект был внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР во главе с зампредседателя нижней палаты парламента Игорем Лебедевым (ЛДПР). Авторы инициативы предлагали исключить из закона о страховых пенсиях постоянно действующую норму о заморозке индексации пенсий для работающих пенсионеров, на основании которой формируется федеральный бюджет.

«Эта норма появилась с 2016 года и была объяснена со стороны правительства сложной экономической ситуацией. Тогда ее поддержала часть депутатов Госдумы, но, как мы видим, сегодня ситуация исправилась, а норма продолжает действовать», — объяснил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

По его словам, фракция уже предлагала своим коллегам принять законопроект еще в момент обсуждения проекта федерального бюджета на 2018—2020 годы, однако профильный комитет не поддержал инициативу ЛДПР. Нилов отметил, что большинство депутатов обратили внимание на то, что авторы законопроекта не уточняют, за счет каких источников федерального бюджета предлагается профинансировать индексацию пенсий.

«Почему мы делим людей на работающих и неработающих? Мы должны спасибо говорить тем пенсионерам, которые работают, потому что за них работодатель продолжает платить страховые взносы в том числе в Пенсионный фонд (ПФР)», — возмущается Нилов.

По его словам, делить таким образом пенсионеров на две категории как минимум несправедливо. Между тем особое отношение к работающим пенсионерам проявляется и в других вопросах, отмечает депутат. Так, в частности, пенсия каждого работающего пенсионера 1 августа пересчитывается, потому что пенсионер за год зарабатывает определенное количество страховых баллов, которые работодатель направляет в ПФР.

«Но и здесь обман — для работающих граждан при формировании страховой пенсии максимальное количество страховых баллов в год составляет около 10. Для работающих пенсионеров и здесь ввели ограничение — 3 балла. Стоимость одного балла — 80 рублей. То есть максимум, на что может претендовать пенсионер, это примерное увеличение на 240 рублей в месяц», — заявил Нилов.

Депутаты ЛДПР с помощью своего законопроекта хотели исправить сложившуюся ситуацию: вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсий и отменить ограничение по количеству страховых баллов.

Между тем депутаты фракции «Единая Россия», которая составляет в Госдуме большинство, не поддержали инициативу.

«Депутаты профильного комитета полагают необходимым продолжать работу по поиску источников финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам. Наши коллеги по законодательному процессу — правительство РФ, комитет Совета Федерации по социальной политике и Счетная палата — не поддерживают проект федерального закона в связи с отсутствием источников финансирования на его реализацию», — заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Даниил Бессарабов («Единая Россия»).

В частности, по данным профильного комитета, на реализацию инициативы в 2018 году потребуется 58 млрд рублей, а источники финансирования авторы законопроекта не указали.

Между тем сами авторы законопроекта посчитали, что на эти цели уйдет порядка 10,3 млрд рублей. Кроме того, как напомнили в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании депутаты фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», расходная часть федерального бюджета в 2018 году достигнет 16,529 трлн рублей, часть из которых можно было бы направить на реализацию идеи.

Впрочем, по словам Бессарабова, есть и другие причины не принимать законопроект сегодня — в частности, сам факт того, что пенсионные выплаты предоставляются в первую очередь тем гражданам, которые не в состоянии работать из-за возраста.

«Целевое предназначение страховой пенсии в системе обязательного пенсионного страхования — это предоставление страхового обеспечения и ежемесячных выплат гражданину, который в силу нетрудоспособности, в том числе в связи с достижением пенсионного возраста, не имеет возможности трудиться. А индексация пенсий — это не что иное, как компенсация инфляционных издержек. Поскольку работающие пенсионеры имеют источники покрытия этих издержек в виде заработных плат, они в меньшей степени подвержены инфляционным рискам и ухудшению своего материального положения, чем неработающие пенсионеры, живущие только на одну пенсию», — уверен Бессарабов.