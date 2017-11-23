Москва, 23 ноября, 2017, 11:01 — ИА Регнум. В связи с выступлением школьника в бундестаге депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия») обратил внимание на деятельность НКО фонда Фридриха Эберта, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября. Также он предложил пригласить немецких школьников в Госдуму.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Парламентарий со ссылкой на СМИ обратил внимание на слова президента международного общества Россия — Германия Ольги Зиновьевой, которая сообщила, что в РФ успешно действует НКО фонд Фридриха Эберта, который финансирует в России программы, направленные на внедрение западных представлений и ценностей.

«Этот фонд выделяет грант на исследование Второй мировой войны в гимназии в Новом Уренгое», — указал депутат.

Школьник во время своего выступления в парламенте ФРГ рассказал об истории жизни немецкого солдата, который попал в плен под Сталинградом и «умер от тяжелых условий 17 марта 1943 года». Во время выступления подросток сделал предположение, что немца похоронили в числе 2 тыс. солдат вблизи города Копейска Челябинской области, куда он съездил на братскую могилу. Гимназист рассказал, что «увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, они испытывали невероятные трудности во время войны».

«Сколько же сейчас таких юношей, девушек изучают нашу историю по таким грантам», — возмущен парламентарий.

Водолацкий также предложил «развивать такую же деятельность — пригласить школьников Германии выступить в Госдуме для того, чтобы придать этой дискуссии, которая развернулась в обществе, более объективный и конструктивный характер».