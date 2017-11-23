Воронеж, 23 ноября, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Санкции привели к тому, что объем инвестиций немецких предпринимателей в российские регионы вырос. Об этом заявил журналистам в ходе визита в Воронежскую область 22 ноября председатель фракции Христианско-демократический союз (ХДС) в парламенте федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Тобиас Кох, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области «Лучше говорить друг с другом, чем друг о друге»

Тобиас Кох отметил, что между Воронежской областью и землей Шлезвиг-Гольштейн много общего: это и активное развитие сельского хозяйства, и сильная экономика, есть и общие исторические связи. Санкции, по мнению Коха, не являются препятствием для сотрудничества Воронежской области и федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Более того, с момента введения санкций, как отмечалось, объем инвестиций в российскую экономику со стороны немецкого бизнеса увеличился.

«Санкции привели к тому, что объем инвестиций немецких предпринимателей в российские регионы вырос. И, может быть, такого желания инвестировать и производить продукцию не было бы, если бы не было санкций. Честно говоря, этот эффект был неожиданным. И тот, кто вводил санкции, его даже не предполагал. Тем не менее, мы ждем отмены санкций и считаем, что это временное явление», — сказал президент объединения «Немецко-Российский экономический союз» Томас Овербек.

При этом, по мнению гостей, именно Воронежская область обладает высоким инвестиционным потенциалом.

«Ровно год назад мы пригласили вашего губернатора на германо-российский форум среднего бизнеса, потому что поняли, что именно Воронежская область является самым идеальным регионом для развития предпринимательства, кооперации между немецкими и воронежскими предприятиями среднего бизнеса», — сказал Томас Овербек.

Представители немецкой и российской сторон уверены, что необходимо налаживать не только экономические связи, но и политический диалог между представителями государственных органов власти земли Шлезвиг-Гольштейн и Воронежской области.

«Мы могли бы друг друга дополнить и взаимно обогатить во всех сферах. Сегодня бизнес опередил представителей административной, политической власти. У нас развивается активное сотрудничество между предприятиями, и очевидно, что мы должны этот пробел каким-то образом ликвидировать на административном и политическом уровне», — подчеркнул губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

«Германия для России является одним из главных экономических партнеров на протяжении последних 25 лет. Накопленные прямые инвестиции России со стороны немецких компаний составляют порядка 30 миллиардов евро. Я напомню, что у нас более 30 предприятий работают с участием немецкого капитала. При этом самыми успешными из них являются высокотехнологичные производства», — сказал глава региона.

Активное сотрудничество, напомнил Алексей Гордеев, у Воронежской области развивается, например, с Баварией — еще в 2015 году было достигнуто соглашение о создании совместной программы в сфере сельского хозяйства.

На встрече также стало известно, что воронежских бизнесменов пригласили принять участие в Кильской неделе — большом летнем празднике с музыкальным фестивалем и ярмарками на севере Германии. Представители немецкой стороны также получили приглашения — принять участие в международном Платоновском фестивале, фестивале «Город-Сад».

"Эти форматы могли бы позволить проводить совместные встречи бизнеса. Я бы сказал, лучше говорить друг с другом, чем друг о друге», — резюмировал Алексей Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 ноября, в Воронежскую область прибыла делегация из Германии, в состав которой, в частности, вошли председатель фракции Христианско-демократический союз (ХДС) в парламенте федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Тобиас Кох, депутат фракции ХДС Ханс-Йорн Арп, президент объединения «Немецко-Российский экономический союз» Томас Овербек. Визит рассчитан на два дня — до 23 ноября.