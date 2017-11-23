Санкт-Петербург, 23 ноября, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, свет увидел графический роман Эдмона Бодуэна «Пьеро» на русском языке, который рассказывает о детстве автора и начале его творческого пути. Издательство «Бумкнига» выпустило комикс к ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, которую посетит Бодуэн. ИА REGNUM публикует отрывки романа.

Издательство «Бумкнига» Обложка комикса Эдмона Бодуэна «Пьеро»

«С творчеством Эдмона Бодуэна я познакомился в 2003 году, — рассказывает директор издательства Дмитрий Яковлев. — Я сразу почувствовал в его работах музыку и поэзию. Именно с того момента загорелся идеей издать его книги на русском языке. Лично с Эдмоном я познакомился в 2009 году и был очарован. А в 2010 году в рамках перекрестного года культуры Россия — Франция мы организовали его персональную выставку в музее Анны Ахматовой.

Очень долго я не мог выбрать, какую же его книгу стоит издать сначала, у него их больше семидесяти. В итоге остановился на комиксе «Пьеро» — очень личной автобиографической истории о братской любви и любви к рисованию. Стоит отметить, что графический роман Крейга Томпсона «Одеяла» появился во многом благодаря этой книге и творчеству Бодуэна в целом».

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Несмотря на то, что рисование было одним из главных увлечений Бодуэна с самого детства, его первая книга вышла только в 1981 году, когда художнику исполнилось 38. Спустя 17 лет после этого Бодуэн создал графический роман «Пьеро», в котором рассказывает, с чего началась его любовь к рисованию и какое место искусство занимало в его жизни еще в детские годы.

«Для понимания творческого пути Эдмона Бодуэна «Пьеро», вне всякого сомнения, — самая важная его книга, поскольку в ней рассказывается не только о том, как и почему он стал художником, но и о том, насколько серьезно он воспринимает искусство рисования, насколько глубоко проникает в суть таких, казалось бы, элементарных понятий, как «пятно», «линия», «штрих» — причём с раннего детства! Может, именно поэтому Бодуэн и стал одним из самых влиятельных (в художественном смысле) комиксных графиков, чей стиль стал источником вдохновения для многих современных художников во всём мире», — считает переводчик Михаил Хачатуров.

Графика Бодуэна обращает на себя внимание еще с первых страниц. Штрихи и линии сплетаются воедино, образуя динамичный рисунок. Это придает комиксу особенную подвижность и в какой-то мере соотносит его с мультипликацией. Погрузившись в историю, читатель ощущает не статичность рисунка, а его движение, что подталкивает перелистывать страницу за страницей.

Еще одна значимая деталь — реалистичность изображения. Сам Бодуэн, его брат, отец и другие герои не выглядят как условные персонажи. Каждый из них обладает определенным набором черт, соотносящихся с реальной внешностью. Дабы читатель в этом убедился, автор приводит в комиксе фотографию своей семьи.

Немалое место в романе играют мечты и фантазии Бодуэна и его брата, которые стали неотъемлемой частью детства художника и оказали влияние на формирование его творчества.

«Самый принципиальный момент при переводе состоял, пожалуй, в том, чтобы сохранить авторскую интонацию, — рассказывает Хачатуров. — Ведь, с одной стороны, в книге ведется рассказ о детстве и детских впечатлениях, а с другой — ведется он не от лица ребёнка, а от лица взрослого человека, который вспоминает себя в те годы с высоты прожитых лет, и это накладывает определенные правила на выбор ритмического и синтаксического рисунка, иной раз не самого очевидного. Другой интересный момент — резкая смена лексики, произошедшая в последней части книги, когда главные герои, Момон и Пьеро, становятся юношами: они уже чувствуют себя «взрослыми» и изо всех сил стараются это продемонстрировать, в том числе манерой речи».

«Пьеро» является самым личным произведением Эдмона Бодуэна, в котором он открывает перед читателем период своей жизни, оказавший немалую роль в его дальнейшем пути, в первую очередь, творческом. На первый взгляд, это книга воспоминаний, однако она хранит в себе изрядную долю размышлений о том, как сохранить детские мечты и продлить одно из самых счастливых времен жизни.

В рамках визита в Россию Эдмон Бодуэн посетит не только ярмарку non/fiction, но и проведет ряд мероприятий в нескольких городах. С 27 по 28 ноября художник будет в Санкт-Петербурге, с 30 ноября по 2 декабря — в Москве, с 3 по 4 декабря — в Уфе.