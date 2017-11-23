Буэнос-Айрес, 23 ноября, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Запасы кислорода на подводной лодке «Сан-Хуан», которая пропала 17 ноября в водах Атлантического океана, подходят к концу. Об этом, как передает телерадиокомпания ВВС, сообщил представитель Военно-морских сил (ВМС) Аргентины Энрике Бальби.

Подводная лодка «Сан-Хуан»

«Складывается критическая ситуация, так как идет уже шестой день без пополнения запасов кислорода, — сказал представитель аргентинских ВМС. — Мы постепенно приближаемся к критическому порогу».

Бальби также журналистам сообщил, что корабли ВМС Аргентины с гидролокаторами направлены в район, в котором зафиксирована «гидроакустическая аномалия».

По его словам, искомая точка находится в 30 милях к северу от места, в котором якобы находилась пропавшая подлодка.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября 2017 г. в водах Атлантического океана пропала дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины. На борту находятся 44 человека. В поисках пропавшей субмарины начата спасательная операция, пока не увенчавшаяся успехом.

22 ноября президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри, в ходе которых предложил российскую помощь в поисках пропавшей дизель-электрической подводной лодки «Сан-Хуан».

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