Екатеринбург, 23 ноября, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Борьба с памятниками, захоронениями и топонимикой в рамках так называемой декоммунизации и десоветизации — это результат последовательной политики не только тех, кто пришел к власти в странах бывшего соцлагеря, но и тех, кто управляет Россией после развала СССР, заявил корреспонденту ИА REGNUM уральский политик, сопредседатель партии «Российский Общенародный Союз» Евгений Артюх.

ŠJů Памятник Ивану Коневу в Праге

«И речь в данном случае не только о Ельцине и его окружении, но и о тех, кто пришёл им на смену и сегодня управляет страной. Если отбросить патриотическую риторику, которая действующей властью умело используется для манипулирования общественным сознанием, то мы видим демонтаж социального государства в современной России, умаление прав большинства в интересах меньшинства. Наша правящая элита, ограбив страну и её народ, на самом деле, давно мечтает и прилагает усилия для того, чтобы стать равноправной частью мирового истеблишмента. Именно поэтому деньги выводятся за рубеж и там покупаются вилы и яхты, спортивные клубы и т.д. Все это делается только потому, что наши нувориши, тесно связанные с государством и ставшие супербогачами, именно получив лицензию на разграбление страны, не связывают не только своего будущего, но часто и настоящего с Россией. При таком подходе памятники и прочее из наследия легко становятся всего лишь разменной монетой, используемой для торга», — считает политик.

По его мнению, ситуацию спасают простые люди и ветераны. Не всегда их усилия заканчиваются успехом, как это и произошло в Екатеринбурге с Краснознамённой группой (снесённый в 2013 году памятник, установленный за вклад свердловчан в Победу — ИА REGNUM ). Однако в Праге, столице Чехии, они активно борются за сохранение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

«Только активность граждан, в данном случае ветеранов, пока как-то защищает данный памятник. Я знаю аналогичный пример спасения памятника Ленину. Один из снесенных памятников Ленину был куплен частным лицом и привезен в США, в Сиэтл. В одном из районов города памятник был установлен после проведенного среди жителей референдума. Люди спасли памятник и решили, что пусть стоит. Так теперь и строит памятник Ленину в США по воле простых людей. Но другой пример — снесения Краснознаменной группы с орденом Ленина в Екатеринбурге показывает, как власть наша, казалось бы, своя, та, которая сегодня нам из каждого утюга вещает про патриотизм, сама сносит исторические символы и памятники в России. Напомню, что общественность протестовала и высказывалась против демонтажа Краснознаменной группы, но она была демонтирована, несмотря ни на что, под покровом ночи», — отметил Евгений Артюх.

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Он подчеркнул, что дискуссия по переименованию улиц, которая недавно разразилась в Екатеринбурге именно по инициативе чиновников мэрии с новой силой, — часть происходящих в Восточной Европе процессов.

«Это тот же самый процесс, что и снос памятников советской эпохи. И те, кто их сносят, ничем друг от друга не отличаются, где бы они ни находились: в Праге, Киеве, Москве или Екатеринбурге», — подытожил политик.

Отметим, что 22 ноября в Праге состоялся митинг в защиту памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Защищать памятник почётному гражданину Праги и Чехии, командующему Первым Украинским фронтом во время Великой Отечественной войны пришлось в связи с намерением администрации столичного района Прага-6 переместить этот монумент на территорию российского посольства и установить рядом табличку с перечнем послевоенных «прегрешений» маршала перед Европой.

Напомним, Прага была освобождена от немецко-фашистских захватчиков 9 мая 1945 года в ходе Пражской операции. Маршала Конева, по сути, называют освободителем города.

Памятник ему был установлен в 1970 году. Но уже несколько лет власти ведут разговоры о том, что его нужно бы перенести. Этому препятствуют рядовые горожане, которые помнят и ценят заслуги Ивана Конева.