Турин, Италия, 23 ноября, 2017, 06:29 — ИА Регнум. Итальянский «Ювентус» сыграл вничью с «Барселоной» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На протяжении всего матча шла равная игра. «Барселона» традиционно больше владела мячом.

«Ювентус» нанёс больше ударов по чужим воротам, но открыть счёт так и не смог.

Таким образом, «Барселона» набрала 11 очков в группе и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. «Ювентус» находится на второй строчке, в его активе восемь очков.

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

«Ювентус» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 0:0