Пекин, 23 ноября, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Гибкий многофункциональный бионический робот, который может карабкаться на стены, огибать препятствия и «прилипать» к поверхностям был разработан китайскими учеными, сообщает 22 ноября газета «Жэньминь жибао».

(сс) Huhu Человек-паук

Робот был разработан Второй академией при Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации.

Вес машины составляет пять килограмм при длине менее одного метра. Он может быть использован для задач сканирования и мониторинга на поверхности судов и нефтяных танкеров.

Исследовательский проект был начат в 2016 году, когда большинство стеклянных наружных стен в офисных зданиях все еще мылись людьми, что до сих пор доставляет трудности и представляет опасность. Новая разработка команды китайских ученых призвана решить юту проблему. Ученые надеются, что роботы вытеснят людей в этом опасном виде деятельности.

Команда разработчиков продолжит оптимизацию проекта, улучшая его функциональные качества. Ожидается, что робот выйдет на рынок уже в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская корпорация Siasun Robot and Automation Co., Ltd, открыла одноименный технопарк в городе Шэньян для увеличения производственной мощности до 10 тыс. промышленных роботов в год.