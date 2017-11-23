Нью-Дели, 23 ноября, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Столица Индии Нью-Дели несколько недель задыхается от ядовитого смога, и похоже, что власти 17-миллионного города ничего не могут с этим поделать, передает Associated Press.

Lokantha Смог в Нью-Дели

Больницы Нью-Дели полны людьми, имеющими легочные заболевания. В последнее время в больницы все чаще попадают граждане, ранее не испытывавшие подобных проблем.

«У меня были лихорадка и кашель. У меня болели глаза, у меня болело горло, мне было трудно дышать и ходить», — рассказал журналистам о симптомах отравления ядовитым смогом продавец фруктов Аяй Кумар.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Нью-Дели уже пытались бороться с ядовитым смогом при помощи пожарных машин и водометных машин полиции, однако это помогло незначительно.

Количество вредных веществ в воздухе Нью-Дели в ноябре в 75 раз превышало уровень, который характеризуется ВОЗ как опасный.

Дожди на прошлой неделе немного улучшили общую ситуацию, однако количество вредных веществ в воздухе до сих пор в 20 раз выше нормы.