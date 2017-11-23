Москва, 23 ноября, 2017, 05:27 — ИА Регнум. Колонна с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР отправлена из России, 23 ноября сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Гуманитарная колонна МЧС

«МЧС России завершило формирование на территории Донского спасательного центра в Ростовской области 71-й гуманитарной колонны, — говорится в сообщении. — Завтра автомобили отправятся в Донецкую и Луганскую области».

В Донбасс будет доставлено свыше 500 тонн гуманитарных грузов. В ДНР и ЛНР отправлены детские продуктовые наборы, лекарства, детские подарки.

Уточняется, что гуманитарная колонна проследует к границе на пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк». На границе колонна пройдет таможенные процедуры — в соответствии с международным законодательством.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября из России в ДНР и ЛНР направилась 70-я колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью. В Донбасс доставлено более 400 тонн гуманитарных грузов.