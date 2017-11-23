Пекин, 23 ноября, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Надежду на то, что Южная Корея продолжит надлежащим образом решать проблему размещения американской системы противоракетной обороны THAAD на ее территории, выразил глава МИД КНР Ван И, сообщает 22 ноября агентство «Синьхуа».

U.S. Department of Defense Запуск противоракеты THAAD

Во время встречи Ван И с его южнокорейской коллегой Кан Гён Ква, он отметил, что Китай ценит заявления Южной Кореи о неучастии в американской системе противоракетной обороны, нерасширении уже размещенной на территории страны системы THAAD и отсутствии у нее намерений навредить интересам безопасности Китая.

По его словам, отношения между странами прошли через череду поворотов, и тем не менее стороны заявили о достижении консенсуса касательно проблемы размещения THAAD в совместном пресс-релизе.

Ван выразил надежду, что Кан поспособствует росту взаимопонимания между странами и минимизации взаимных трений, базируясь на консенсусе, достигнутом между лидерами двух стран, с целью дальнейшего развития двусторонних отношений.

Напомним, что глава МИД Южной Кореи Кан Гён Ква находится в Китае с официальным визитом, который завершается 23 ноября.

Отметим также, что размещение американской ПРО на территории Южной Кореи началось с подачи США якобы с целью отражения ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР в связи с продолжением испытания последней ядерного оружия и баллистических ракет.