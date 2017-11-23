Кито, 23 ноября, 2017, 03:23 — ИА Регнум. Высказывания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о Каталонии ни в коей мере не являются позицией Эквадора, сообщили в пресс-службе эквадорского министерства иностранных дел и миграции.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне. 2012

«Министерство иностранных дел и миграции, касаясь произошедших недавно в Испании событий вокруг независимости Каталонии и высказываний господина Джулиана Ассанжа по этому поводу, считает необходимым подчеркнуть, что они не являются позицией эквадорского государства», — сообщили в пресс-службе.

Эквадорский МИД официально заявляет, что намерен сохранять верность принципам о регулировании отношений между странами, прежде всего — это сохранение территориальной целостности, суверенитета и независимости государств.

Также важен принцип невмешательства во внутренние дела какой-либо страны. Любое государство, подчеркивает эквадорское министерство, имеет право решать свои проблемы без иностранного давления.

Обращаясь к Ассанжу, получившему политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, министерство призвало его воздержаться от комментариев по Каталонии.

«В связи с этим эквадорские власти напомнили господину Ассанжу о его обязательстве не делать заявлений и не предпринимать действий, которые могли бы отразиться на международных отношениях Эквадора», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В эквадорском МИД пояснили, что страна дорожит хорошими отношениями с Мадридом. Кроме того, Ассанж обещал Эквадору, что не станет проводить политику, противоречащую позиции Кито.

Напомним, в конце сентября Ассанж в Twitter заявил, что проблема независимости Каталонии является первой интернет-войной между каталонским населением и испанскими спецслужбами.

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1 октября он в своем аккаунте призвал главу Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера исключить Испанию из Европейского союза за нарушение демократии и прав человека в Каталонии.