Ницца, Франция, 23 ноября, 2017, 02:52 — ИА Регнум. Российскому миллиардеру Сулейману Керимову во Франции официально предъявлено обвинение в налоговых преступлениях, сообщает Reuters.

Council.gov.ru Сулейман Керимов (справа)

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр сообщил журналистам, что бизнесмен и сенатор из России обвиняется в неуплате налогов и «отмывании денег».

Напомним, французская полиция арестовала Керимова в аэропорту Ниццы вечером 20 ноября. Обвинение требует, чтобы Керимов содержался под стражей.

МИД России направил французскому правительству ноту протеста, так как Керимов как сенатор Совета Федерации имеет дипломатический иммунитет.

Тем не менее, Керимов все еще находится под стражей. 22 ноября состоялся допрос бизнесмена в суде Ниццы.