Москва, 23 ноября, 2017, 02:44 — ИА Регнум. Возможность создания нового списка домов, предназначенных под снос в рамках московской программы реновации существует — если у жителей российской столицы будет такая потребность, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече со студентами РЭУ им. Плеханова.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Московский мэр отметил, что первая программа реновации, включающей пять тысяч домов, будет запущена «в рамках, которые приняты». В соответствии с действующим законодательством, список дополнен быть не может, но, с другой стороны, при необходимости можно внести законодательные изменения.

«Если будет такая потребность у москвичей, возможно, закон может быть изменен», — заявил Собянин.

Мэр российской столицы также сказал, что сначала необходимо реализовать первый этап реновации. Когда столичные жители увидят новые дома, они поймут, «что их не обманули».

Напомним, программа реновации, в которой фигурирует более пяти тысяч домов, принята 1 августа 2017 года. Она предполагает снос в российской столице ветхого малоэтажного жилья и постройку нового на освободившихся участках.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября главный московский архитектор Сергей Кузнецов заявил, что до конца 2017 или в начале 2018 года планируется утвердить региональные нормы градостроительного проектирования жилых территорий Москвы, которые разрабатываются, в том числе, под программу реновации.