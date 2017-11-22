Вашингтон, 23 ноября, 2017, 02:11 — ИА Регнум. Государственный департамент США «приветствует» возвращение премьер-министра Ливана Саада Харири в Бейрут и его намерение сохранить стабильность страны, передает Reuters.

En.kremlin.ru Саад Харири

Согласно официальному заявлению Госдепа, Соединенные штаты позитивно воспринимают переговоры Харири и президента Ливана Мишеля Ауна и с уважением относятся к решению премьер-министра отложить отставку, о которой он заявлял, находясь в Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября премьер-министр Ливана Саад Харири, ранее объявивший о своей отставке, вернулся в страну после двухнедельного отсутствия.

22 ноября он провел переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном, после чего решил «отложить» отставку на неопределенный срок — для «сохранения стабильности» страны.

Напомним, 4 ноября премьер-министр Ливана Саад Харири, находившийся с визитом в Саудовской Аравии, неожиданно подал в отставку. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что не будет принимать отставку Харири «дистанционно».

Харири покинул Эр-Рияд только 18 ноября, что дало повод для слухов о его «насильственном удержании» в Саудовской Аравии. Впрочем, сам Харири эти слухи опровергал.