Москва, 23 ноября, 2017, 02:06 — ИА Регнум. Пятое место Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в рейтинге «QS World University Rankings: BRICS 2018» — это успех, доказывающий востребованность выпускников вуза среди работодателей и рост его значения в мировой системе образования, заявил ректор учебного заведения Виктор Садовничий, сообщили в пресс-службе МГУ.

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В обновленном рейтинге стран БРИКС МГУ поднялся с седьмого места (2016 г.) на пятое. По словам ректора МГУ, мировая популярность вуза растет благодаря международным научным проектам.

«Этот успех отражает возросшую активность университета в глобальном научном и образовательном пространстве, а также демонстрирует востребованность выпускников МГУ среди работодателей», — заявил Садовничий.

В июне 2017 года МГУ возглавил рейтинг европейских вузов Times Higher Education (THE). Вторую строчку занял Московский физико-технический институт (МФТИ).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , в октябре 2017 года МГУ занял первое место рейтинга исследовательской компании QS Quacquarelli Symonds. Этот рейтинг оценивает вузы стран Восточной Европы и центральной Азии.

МГУ набрал все возможные баллы: сто из ста. Второе место занял Новосибирский государственный университет.