Москва, 23 ноября, 2017, 01:38 — ИА Регнум. Предложения по наделению российского правительства и Банка России полномочиями на введение жестких валютных ограничений в кризисные периоды может быть отвергнуто Минфином: вопрос пока обсуждается, сообщил журналистам Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Мы думаем, что, возможно, мы и откажемся от этих предложений, — заявил Моисеев. — Пока это находится в дискуссии».

Заместитель российского министра финансов пояснил, что проблема находится на стадии доработки. Сейчас позиции согласованы с Федеральной таможенной службой (ФТС) и с Федеральной налоговой службой (ФНС).

«С Центральным банком пока разногласия сохраняются», — сказал Моисеев.

По его словам, Минфин собирается направить в правительство свои предложения по дальнейшей либерализации валютного контроля в скором будущем — возможно, уже на этой неделе.

Каком будет окончательное решение финансового ведомства — принять предложение или отказаться — станет понятно, когда министр финансов Антон Силуанов подпишет новый текст доклада.

Напомним, в конце октября в СМИ появились сообщения о планах Минфина РФ просить предоставить Банку России и правительству право вводить жесткие валютные ограничения в условиях экономического кризиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября Силуанов опроверг эту информацию, заявив, что финансовое ведомство не намерено ограничивать потоки валюты и ставить «заборы» на ввоз и вывоз капитала — хотя бы в стране и произошел экономический кризис.