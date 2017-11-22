Женева, Швейцария, 23 ноября, 2017, 01:30 — ИА Регнум. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выразил удовлетворение решением Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в отношении главнокомандующего Республики Сербской Ратко Младича, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

«Младич — это воплощение зла, и осуждение Младича является воплощением торжества международного правосудия», — заявил аль-Хусейн журналистам в Женеве.

По словам аль-Хусейна, то, что осуждение Младича состоялось через 22 года после штурма Сараево, доказывает, что правосудие «доберется до других лидеров, которые растоптали права человека».

В частности, вслед за осуждением Младича аль-Хусейн надеется увидеть на скамье подсудимых международного трибунала «высших руководителей» Сирии.

Напомним, 21 ноября МТБЮ приговорил бывшего главнокомандующего Республики Сербской Ратко Младича к пожизненному заключению по обвинению в этнических чистках во время взятия Сараево в 1995 году.